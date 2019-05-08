Компания Siemens планирует открытие собственного энергоблока





Чистая прибыль Siemens снизилась на 5% в годовом исчислении, составив 1,9 млрд евро в период с января по март. В то же время выручка выросла на 2% с учетом валютных изменений и составила 20,9 млрд евро. В 2019 году немецкий конгломерат планирует вступить в новую эру, чтобы утвердить права Siemens на рынке. Как и другие некогда разросшиеся немецкие конгломераты, например, Thyssenkrupp, Bayer или Continental, Siemens теряет свои позиции из-за регулярных дополнительных операций и выпуска новых подразделений. К сентябрю 2020 года энергоблок с нефтегазовой, газовой турбиной, передачей электроэнергии и сопутствующими услугами планируется разместить отдельно на фондовом рынке. Siemens намерен остаться “сильным якорным акционером” с блокирующим миноритарным пакетом акций в новой компании.Несмотря на то, что акционерам не нравится бизнес, связанный с ископаемым топливом, во втором квартале он увеличил операции до 5,6%, а скорректированная выручка снизилась до 2,8 млрд евро. Непогашенные заказы в подразделении были стабильными на уровне 3,2 млрд евро. У Siemens не было заявлений о будущей стратегии после того, как запланированное слияние с французским Alstom заблокировали в Европейской комиссии.