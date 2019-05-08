Смартфон Oppo Reno 10X Zoom получил 60-кратный цифровой зум





Презентация смартфонов Oppo Reno прошла совершенно недавно и наибольшее внимание к себе привлекла старшая модель новинки. Она называется Oppo Reno X10 Zoom и обладает заявленным 10-кратным гибридным зумом, эту информацию подтвердили на официальном сайте компании. Совсем недавно стало известно, что приближение у старшей версии будет еще более впечатляющим. Устройство получит возможность применять 60-кратное цифровое приближение.Главный конкурент Oppo Reno X10 Zoom Huawei P30 Pro не имеет таких возможностей, поэтому новинка может оказаться более выгодной покупкой для людей, желающих получить лучший современный камерофон. При этом эксперты отмечают, что важен не только зум, но и само качество съемки, поэтому выводы по этому поводу делать рано, необходимо дождаться первых тестов. Продажи смартфона стартуют уже 10 мая.Напомним, Oppo Reno имеет 6,4-дюймовый безрамочный экран и выдвижную фронтальную камеру, напоминающую плавник акулы. Устройство получило процессор Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера - двойная (48 и 5 МП), а фронтальная - одинарная (16 МП).