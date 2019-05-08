Ученые установили, что «жаворонки» более активны сексуально, чем «совы»





В проведенном исследовании было установлено, что «совы» спят в среднем на один час меньше. Это приводит к тому, что организм не отдыхает надлежащим образом. В свою очередь «жаворонки» более точно соблюдают режим дня и являются более активными. Это также проявляется и в постели. Согласно статистике, люди, которые ложатся поздно, занимаются сексом в среднем два раза в неделю. В это время лица, соблюдающие режим дня, придаются утехам трижды в течение семи дней.Это явление связано с нарушением естественных процессов метаболизма в организме человека из-за сбоев в режиме сна. Что важно, сказывается это не только на интимной жизни. Люди, систематически страдающие от недосыпа, являются менее активными, забывчивыми и более раздражительными. Кроме этого, они постоянно чувствуют усталость и не получают удовольствия от жизни в полном объёме. Специалисты настойчиво рекомендуют соблюдать режим дня и спать не менее 7 часов в сутки. Стоит помнить, что пересыпание имеет такой же негативный эффект, как и недосыпание. Так что спать более 9 часов также категорически не рекомендуется. Здоровый сон – залог крепкого организма и активной жизни.