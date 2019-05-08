Наташа Королева заметно постройнела для тура по Германии

В начале 2019 года после того, как ее супруг Сергей Глушко опубликовал фото, где Наташа Королева запечатлена не в лучшей форме, поклонники и не надеялись увидеть ее подтянутой и стройной так быстро. Во время тура по городам Германии певица не скрывала своей фигуры, представ перед зрителями в ультракоротком платье. Также она выходила на сцену в обтягивающих леггинсах.Наташа Королева признается, что приведение фигуры в порядок дается ей с трудом. Она склонна к полноте и не испытывает удовольствия от физических нагрузок. Но несмотря на это, она всегда старается на сцене выглядеть отлично и перед концертами приводит себя в форму.Артистка порадовала зрителей не только обновленным внешним видом, но и свежей концертной программой. Поклонники выжили множество видео и фото с концертов, отмечая, что очень довольны увиденным.