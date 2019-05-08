АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Siemens планирует открытие собственного энергоблока
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Наташа Королева заметно постройнела для тура по Германии

Наташа Королева завершила свой гастрольный тур по городам Германии. Многие поклонники отметили ее заметно улучшившийся внешний вид и постройневшую фигуру.
Наташа Королева заметно постройнела для тура по Германии

В начале 2019 года после того, как ее супруг Сергей Глушко опубликовал фото, где Наташа Королева запечатлена не в лучшей форме, поклонники и не надеялись увидеть ее подтянутой и стройной так быстро. Во время тура по городам Германии певица не скрывала своей фигуры, представ перед зрителями в ультракоротком платье. Также она выходила на сцену в обтягивающих леггинсах.

Наташа Королева признается, что приведение фигуры в порядок дается ей с трудом. Она склонна к полноте и не испытывает удовольствия от физических нагрузок. Но несмотря на это, она всегда старается на сцене выглядеть отлично и перед концертами приводит себя в форму.

Артистка порадовала зрителей не только обновленным внешним видом, но и свежей концертной программой. Поклонники выжили множество видео и фото с концертов, отмечая, что очень довольны увиденным.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые установили, что «жаворонки»
Майя Донцова готовится стать новой
«Лаборатория Касперского» за десять
СМИ представили актеров, кардинально
Настя Ивлеева «примерила» прическу
Специалисты назвали несколько признаков
Бред Питт ответил на вопрос о
Смартфон Oppo Reno 10X Zoom получил
Наташа Королева заметно постройнела для
В Турции женщина судится с врачами,
Ученые: Сок из апельсина полезнее
Илья Яббаров впервые за два месяца
Наталья Сенчукова раскрыла секрет
Компания Siemens планирует открытие
В России стремительно дорожают
Ксения Бородина похвасталась новым
Борис Моисеев получил в подарок на
Специалисты рассказали о полезных
Светлана Лобода показала смешное видео
Ольга Бузова считает отношения Яны
Эксперты объяснили, за какими авто
Лариса Гузеева прибегла к помощи
Анна Седокова похвасталась фигурой без
ООН: «Западный образ жизни» приведет к
Татьяна Храмова скрывала беременность
Настасья Самбурская со скандалом ушла
Nokia планирует передать права на свои
Настя Кочервей: «Шабарин выкинет
Альбина Джанабаева удивила смелым фото
Ученые не нашли различий в развитии
Просмотреть все новости