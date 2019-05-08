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Наталья Сенчукова раскрыла секрет безупречных отношений с Виктором Рыбиным

Популярная певица Наталья Сенчукова рассказала о безупречных отношениях с супругом Виктором Рыбиным. Артистка отметила, что сын пары ни разу не слышал ссор в семье.
Наталья Сенчукова раскрыла секрет безупречных отношений с Виктором Рыбиным

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин воспитывают сына и вместе занимаются общим делом, связанным с судоходством. Гастрольный график звезд расписан на месяцы вперед, а вместе они празднуют сразу несколько главных дат семьи. Пара вместе уже больше 30 лет, их сыну вскоре исполнится 20, а 10 лет назад они обвенчались. Сенчукова уверена, что если у пары есть желание отдохнуть друг от друга, то любви нет, поскольку рядом с любимым человеком можно почувствовать только наслаждение. Сенчукова считает своего супруга удивительным и мудрым, а также часто замечает, что у них во всем сходятся мысли и мнения. Артистка отметила, что им с мужем просто не о чем спорить, а становление отношений у них произошло за полгода.

В интервью изданию Teleprogramma Наталья Сенчукова призналась, что они с мужем имеют даже общие привычки, например, питаются правильно и следят за состоянием здоровья и тела. Пара не ест красное мясо, предпочитая рыбу и индейку, а раз в неделю позволяет себе отойти от диеты.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:38

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