Специалисты назвали несколько признаков непригодности воды





Изначально следует обратить внимание на прозрачность жидкости. Если вода мутная, это может означать, что в ней присутствуют посторонние химические элементы или патогены. Пить её не рекомендуется. Также стоит определить жёсткость вещества. В большинстве случаев жесткость означает, что в воде имеется избыток кальция или магния. Однако употреблять такую жидкость все же можно. Иногда такие свойства воде может придать алюминий, свинец и марганец. Употреблять такую жидкость не рекомендуется, поскольку это может привести к негативным последствиям для организма.Желтый оттенок воде придает большая концентрация металлов, таких как медь, железо, свинец и марганец. В таком случае жидкость непригодна к употреблению, поскольку она может вызвать ряд тяжелых заболеваний. Зеленый или синий оттенок воды является показателем избытка меди. Ее употребление может привести к малокровию, а также негативно сказаться на работе почек и печени.Запах тухлых яиц из воды означает, что в ней имеется сероводород, который при воздействии некоторых видов бактерий способен вызвать обезвоживание и понос. Рыбный запах жидкости вызван избытком бария, что ведет к повышению артериального давления, а также к иным проблемам, связанным с кровеносной системой человека. Также не стоит употреблять воду из проржавевшей канализации, которая окрашивает её в рыжий или коричневый цвет, поскольку избыток тяжелых металлов способен вызвать множество заболеваний, начиная от проблем с кровью и заканчивая проблемами с головным мозгом.