Ольга Бузова считает отношения Яны Березовой и Захара Саленко «провальными»

«Вот, что Ромашов с Белой, что ты с Яной. Она тебе симпатична, ты ее хочешь, но она все время молчит, и мне кажется, что тоже не понимает, что вообще происходит», - заявила Бузова Саленко.

«Это прикольно!» - заявил участник ведущей «Дома-2».



