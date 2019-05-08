Ольга Бузова считает отношения Яны Березовой и Захара Саленко «провальными»
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова считает отношения Захара Саленко с новенькой участницей проекта Яной Березовой провальными. По мнению восходящей певицы, кроме желания заняться «волшебством» парочку ничего не связывает.
Вчера, 7 мая, на телеканале «ТНТ» вышла свежая серия ток-шоу «Бородина против Бузовой». В этот раз главными героями выпуска стала пара Захара и Яны, в отношения которых никто не верит, в том числе и руководство телестройки.
Оказывается, что и самого Захара очень удивляет тот факт, что ему симпатична девушка, с которой они практически не общаются.
Нужно сказать, что слова Саленко рассмешили Бузову, после чего она поспешила исправить подопечного и заявила, что подобные отношения на самом деле «не прикольные», а «провальные».
К слову, также во время эфира шоу «Бородина против Бузовой» выяснилось, что у новой пассии Захара на самом деле нет образования. Яна, окончив школу, на 2 года перебралась жить в Израиль, где не только учила язык, но и работала поваром в одной из лучших гостиниц.
Отметим, что рассказ Березовой удивил всех участников телестройки «Дом-2», ведь девушка никогда не вдавалась в такие подробности своей прошлой жизни.
Вчера, 7 мая, на телеканале «ТНТ» вышла свежая серия ток-шоу «Бородина против Бузовой». В этот раз главными героями выпуска стала пара Захара и Яны, в отношения которых никто не верит, в том числе и руководство телестройки.
«Вот, что Ромашов с Белой, что ты с Яной. Она тебе симпатична, ты ее хочешь, но она все время молчит, и мне кажется, что тоже не понимает, что вообще происходит», - заявила Бузова Саленко.
Оказывается, что и самого Захара очень удивляет тот факт, что ему симпатична девушка, с которой они практически не общаются.
«Это прикольно!» - заявил участник ведущей «Дома-2».
Нужно сказать, что слова Саленко рассмешили Бузову, после чего она поспешила исправить подопечного и заявила, что подобные отношения на самом деле «не прикольные», а «провальные».
К слову, также во время эфира шоу «Бородина против Бузовой» выяснилось, что у новой пассии Захара на самом деле нет образования. Яна, окончив школу, на 2 года перебралась жить в Израиль, где не только учила язык, но и работала поваром в одной из лучших гостиниц.
Отметим, что рассказ Березовой удивил всех участников телестройки «Дом-2», ведь девушка никогда не вдавалась в такие подробности своей прошлой жизни.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:01