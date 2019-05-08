АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Siemens планирует открытие собственного энергоблока
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Ольга Бузова считает отношения Яны Березовой и Захара Саленко «провальными»

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова считает отношения Захара Саленко с новенькой участницей проекта Яной Березовой провальными. По мнению восходящей певицы, кроме желания заняться «волшебством» парочку ничего не связывает.

Ольга Бузова считает отношения Яны Березовой и Захара Саленко «провальными»

Вчера, 7 мая, на телеканале «ТНТ» вышла свежая серия ток-шоу «Бородина против Бузовой». В этот раз главными героями выпуска стала пара Захара и Яны, в отношения которых никто не верит, в том числе и руководство телестройки.

«Вот, что Ромашов с Белой, что ты с Яной. Она тебе симпатична, ты ее хочешь, но она все время молчит, и мне кажется, что тоже не понимает, что вообще происходит», - заявила Бузова Саленко.

Оказывается, что и самого Захара очень удивляет тот факт, что ему симпатична девушка, с которой они практически не общаются.

«Это прикольно!» - заявил участник ведущей «Дома-2».


Ольга Бузова считает отношения Яны Березовой и Захара Саленко «провальными»

Нужно сказать, что слова Саленко рассмешили Бузову, после чего она поспешила исправить подопечного и заявила, что подобные отношения на самом деле «не прикольные», а «провальные».

К слову, также во время эфира шоу «Бородина против Бузовой» выяснилось, что у новой пассии Захара на самом деле нет образования. Яна, окончив школу, на 2 года перебралась жить в Израиль, где не только учила язык, но и работала поваром в одной из лучших гостиниц.

Отметим, что рассказ Березовой удивил всех участников телестройки «Дом-2», ведь девушка никогда не вдавалась в такие подробности своей прошлой жизни.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые установили, что «жаворонки»
Майя Донцова готовится стать новой
«Лаборатория Касперского» за десять
СМИ представили актеров, кардинально
Настя Ивлеева «примерила» прическу
Специалисты назвали несколько признаков
Бред Питт ответил на вопрос о
Смартфон Oppo Reno 10X Zoom получил
Наташа Королева заметно постройнела для
В Турции женщина судится с врачами,
Ученые: Сок из апельсина полезнее
Илья Яббаров впервые за два месяца
Наталья Сенчукова раскрыла секрет
Компания Siemens планирует открытие
В России стремительно дорожают
Ксения Бородина похвасталась новым
Борис Моисеев получил в подарок на
Специалисты рассказали о полезных
Светлана Лобода показала смешное видео
Ольга Бузова считает отношения Яны
Эксперты объяснили, за какими авто
Лариса Гузеева прибегла к помощи
Анна Седокова похвасталась фигурой без
ООН: «Западный образ жизни» приведет к
Татьяна Храмова скрывала беременность
Настасья Самбурская со скандалом ушла
Nokia планирует передать права на свои
Настя Кочервей: «Шабарин выкинет
Альбина Джанабаева удивила смелым фото
Ученые не нашли различий в развитии
Просмотреть все новости