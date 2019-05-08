Настасья Самбурская со скандалом ушла из Театра на Малой Бронной

Об этом Настасья Самбурская рассказала на странице в Instagram. Там актриса опубликовала скриншот сообщения, отправленного Антону Яковлеву, режиссеру Театра на Малой Бронной. В нем артистка отмечает, что данный сезон будет для нее последним, но его она собирается доиграть до конца, так как не хочет подставлять ни коллег, ни зрителей.Такое обновление Настасья Самбурская сопроводила пояснением. Знаменитость отмечает, что приняла данное решение уже давно и оповестила о нем заранее, почти за 3 месяца до окончания сезона. На ее сообщение режиссер Антон Яковлев никак не ответил, а чуть позже актриса узнала, что она досрочно исключена из состава. Подобное решение повергло артистку в шок, так как она собиралась доиграть сезон, как и планировалось, но теперь делать этого не собирается ни при каких обстоятельствах.Настасья Самбурская отмечает, что теперь ее нога никогда не ступит на цену Театра на Малой Бронной. Так же звезда сериала «Универ» предложила всем поклонникам сдать купленные билеты и таким образом выразить свое мнение относительно политики руководства заведения.