Ученые: Сок из апельсина полезнее самого фрукта





Апельсин является одним из самых популярных фруктов. Это связано с тем, что данный продукт содержит в себе множество полезных для организма веществ и витаминов, способных укрепить здоровье каждого человека. Многие ученые и диетологи спорят на тему того, в какой форме лучше употреблять апельсины – в натуральной или как сок. Обе стороны в данном случае имеют собственные аргументы и замечания. Апельсиновый сок, например, вреден для зубной эмали, а также способен вызывать рак за счет фотосенсибилизирующего действия элементов.В одном этом фрукте среднего размера содержится до двух третей суточной нормы витамина C, флавоноиды и каротиноиды. Апельсиновый сок способен остановить ухудшение зрения, а впоследствии и улучшить его, он также снижает риск подагры.Ученые из Германии узнали, почему данный напиток полезнее фрукта в его обычном виде. Все дело в процессе пастеризации, которая приводит к изменению структуры некоторых веществ, содержащихся в апельсине. Она способствует их высвобождению, из-за чего процесс усваивания происходит значительно лучше. Таким образом, организм тратит меньше энергии на получение нужных ему веществ.