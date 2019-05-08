АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Siemens планирует открытие собственного энергоблока
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Ученые: Сок из апельсина полезнее самого фрукта

Немецкие ученые провели исследование и установили, что сок из апельсина полезнее самого фрукта. Это связано с тем, что при пастеризации некоторые полезные вещества высвобождаются и лучше усваиваются организмом человека, нежели в свежем виде.
Ученые: Сок из апельсина полезнее самого фрукта

Апельсин является одним из самых популярных фруктов. Это связано с тем, что данный продукт содержит в себе множество полезных для организма веществ и витаминов, способных укрепить здоровье каждого человека. Многие ученые и диетологи спорят на тему того, в какой форме лучше употреблять апельсины – в натуральной или как сок. Обе стороны в данном случае имеют собственные аргументы и замечания. Апельсиновый сок, например, вреден для зубной эмали, а также способен вызывать рак за счет фотосенсибилизирующего действия элементов.

В одном этом фрукте среднего размера содержится до двух третей суточной нормы витамина C, флавоноиды и каротиноиды. Апельсиновый сок способен остановить ухудшение зрения, а впоследствии и улучшить его, он также снижает риск подагры.

Ученые из Германии узнали, почему данный напиток полезнее фрукта в его обычном виде. Все дело в процессе пастеризации, которая приводит к изменению структуры некоторых веществ, содержащихся в апельсине. Она способствует их высвобождению, из-за чего процесс усваивания происходит значительно лучше. Таким образом, организм тратит меньше энергии на получение нужных ему веществ.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые установили, что «жаворонки»
Майя Донцова готовится стать новой
«Лаборатория Касперского» за десять
СМИ представили актеров, кардинально
Настя Ивлеева «примерила» прическу
Специалисты назвали несколько признаков
Бред Питт ответил на вопрос о
Смартфон Oppo Reno 10X Zoom получил
Наташа Королева заметно постройнела для
В Турции женщина судится с врачами,
Ученые: Сок из апельсина полезнее
Илья Яббаров впервые за два месяца
Наталья Сенчукова раскрыла секрет
Компания Siemens планирует открытие
В России стремительно дорожают
Ксения Бородина похвасталась новым
Борис Моисеев получил в подарок на
Специалисты рассказали о полезных
Светлана Лобода показала смешное видео
Ольга Бузова считает отношения Яны
Эксперты объяснили, за какими авто
Лариса Гузеева прибегла к помощи
Анна Седокова похвасталась фигурой без
ООН: «Западный образ жизни» приведет к
Татьяна Храмова скрывала беременность
Настасья Самбурская со скандалом ушла
Nokia планирует передать права на свои
Настя Кочервей: «Шабарин выкинет
Альбина Джанабаева удивила смелым фото
Ученые не нашли различий в развитии
Просмотреть все новости