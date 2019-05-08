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Специалисты рассказали о полезных свойствах сала

Специалисты утверждают, что ежедневное употребление сала позитивно скажется на организме человек. Однако злоупотреблять этим продуктом также не стоит, поскольку это может привести к негативным последствиям.
Специалисты рассказали о полезных свойствах сала

В сале содержится много витаминов A, D и Е. Кроме этого, продукт имеет арахидоновую кислоту, которая мешает образованию атеросклеротических бляшек. Последние способны вызвать ряд тяжелых заболеваний. Сало стимулирует работу головного мозга и сердца, а также улучшает жёлчеотделение.

Однако злоупотреблять продуктом не стоит. Диетологи утверждают, что в день можно есть не более 30 грамм сала. Это оптимальное количество, которое способно позитивно сказаться на организме. Но есть и противопоказания. Не следует употреблять продукт людям, у которых обнаружено заболевание почек, поджелудочной или печени. Также, если возникла необходимость использовать продукт в качестве профилактики какого-либо заболевания, лучше всего проконсультироваться со специалистом. Самолечение может привести к негативным последствиям.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:13

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