Специалисты рассказали о полезных свойствах сала





В сале содержится много витаминов A, D и Е. Кроме этого, продукт имеет арахидоновую кислоту, которая мешает образованию атеросклеротических бляшек. Последние способны вызвать ряд тяжелых заболеваний. Сало стимулирует работу головного мозга и сердца, а также улучшает жёлчеотделение.Однако злоупотреблять продуктом не стоит. Диетологи утверждают, что в день можно есть не более 30 грамм сала. Это оптимальное количество, которое способно позитивно сказаться на организме. Но есть и противопоказания. Не следует употреблять продукт людям, у которых обнаружено заболевание почек, поджелудочной или печени. Также, если возникла необходимость использовать продукт в качестве профилактики какого-либо заболевания, лучше всего проконсультироваться со специалистом. Самолечение может привести к негативным последствиям.