Ученые не нашли различий в развитии обычных и зачатых посредством ЭКО детей





Новое исследование Центра фертильности штата Иллинойс показывает, что родители с детьми, зачатыми с помощью ЭКО, ВМС или лекарствами от бесплодия, могут быть уверены, что это не повлияет на развитие ребенка. Исследования проводились в приложении для родителей Ovia, где отмечались степени развития детей, рожденных в результате искусственного оплодотворения. Существенная разница отмечалась в возрасте 12 месяцев, когда дети, зачатые с помощью ЭКО, чаще достигали всех уровней развития по сравнению со спонтанно зачатыми младенцами.Существуют смешанные данные о влиянии ЭКО на основные этапы развития детей, в частности, медики подозревают, что вмешательство увеличивает риск недоношенности и низкого веса при рождении. Исследования показали, что ЭКО не оказывает негативного влияния на физическое и умственное развитие детей по сравнению с детьми, зачатыми естественным путем, но это первое исследование, в котором анализируется развитие детей с точки зрения родителей. Ученые отметили, что многие пациенты не проводят лечение бесплодия из-за страха, что их ребенок будет отличаться здоровьем или развитием от сверстников. Однако в последние годы использование ЭКО увеличивается, а в 2018 году в мире родилось около 8 миллионов детей при помощи искусственного оплодотворения.