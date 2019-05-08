«Это мой дом»: Юлия Ефременкова расплакалась, говоря о работе на «Доме-2»

«Это мой дом! Это моя семья. Я люблю всех! Я люблю уборщиц. Я люблю своих гримеров. Я люблю операторов. Я люблю редакторский состав весь! И я благодарна абсолютно всем и абсолютно каждому!» - призналась Юлия в интервью.



