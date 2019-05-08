«Это мой дом»: Юлия Ефременкова расплакалась, говоря о работе на «Доме-2»
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова расплакалась, говоря о работе на скандальной телестройке. По словам длинноволосой красавицы, она ходит на работу с удовольствием, ведь это ее второй дом.
Не так давно телепроект «Дом-2» отпраздновал свой 3-й юбилей, шоу исполнилось 15 лет. В честь такого события одна из ведущих реалити дала откровенное интервью, в котором со слезами на глазах рассказала, что на самом деле значит для нее эта телестройка.
Стоит отметить, что многие телезрители «Дома-2» уже давно отмечают, что Ефременковой явно нравится работать ведущей проекта, где она несколько лет жила, как участница и строила любовь. Последнее интервью является этому подтверждением.
По словам Ефременковой, она очень часто вспоминает те времена, когда она была еще участницей. Выяснилось, что с выходного Юлия всегда приезжала, как к родственникам, которых не видела очень давно.
Ведущая «Дома-2» отметила, что у нее всегда были хорошие отношения с сотрудниками реалити-шоу, поэтому она не удивлялась, когда, к примеру, уборщицы стирали ее вещи или изъявляли желание погулять с ее домашним питомцем.
«Я очень благодарна этому месту и тому, что мне дали такой шанс, что в меня в какой-то момент поверили, смогли разглядеть потенциал!» - отметила Ефременкова.
Не так давно телепроект «Дом-2» отпраздновал свой 3-й юбилей, шоу исполнилось 15 лет. В честь такого события одна из ведущих реалити дала откровенное интервью, в котором со слезами на глазах рассказала, что на самом деле значит для нее эта телестройка.
Стоит отметить, что многие телезрители «Дома-2» уже давно отмечают, что Ефременковой явно нравится работать ведущей проекта, где она несколько лет жила, как участница и строила любовь. Последнее интервью является этому подтверждением.
«Это мой дом! Это моя семья. Я люблю всех! Я люблю уборщиц. Я люблю своих гримеров. Я люблю операторов. Я люблю редакторский состав весь! И я благодарна абсолютно всем и абсолютно каждому!» - призналась Юлия в интервью.
По словам Ефременковой, она очень часто вспоминает те времена, когда она была еще участницей. Выяснилось, что с выходного Юлия всегда приезжала, как к родственникам, которых не видела очень давно.
Ведущая «Дома-2» отметила, что у нее всегда были хорошие отношения с сотрудниками реалити-шоу, поэтому она не удивлялась, когда, к примеру, уборщицы стирали ее вещи или изъявляли желание погулять с ее домашним питомцем.
«Я очень благодарна этому месту и тому, что мне дали такой шанс, что в меня в какой-то момент поверили, смогли разглядеть потенциал!» - отметила Ефременкова.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:10