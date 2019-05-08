ООН: «Западный образ жизни» приведет к мировой катастрофе
ООН опубликовала доклад, рассказывающий о состоянии экологии Земли. По словам специалистов, «западный образ жизни» в скором времени приведет к мировой катастрофе, поэтому уже сейчас в данном вопросе необходимо взаимодействие всех стран мира.
Об этом сообщили в Межправительственной научно-политической платформе по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) при ООН. Согласно опубликованному докладу, экология Земли находится на грани катастрофических изменений, которые скажутся на всей планете, включая населяющих ее людях. В данной работе объединены исследования 455 ученых из 50 стран мира, и все они говорят о том, что «природа исчезает», причем темпы этого процесса самые быстрые за всю историю.
Специалисты отмечают: для экологии самый большой удар – это не рост населения Земли, а постоянное увеличение потребления, так называемый «западный образ жизни». Он приводит к тому, что природа уничтожается, а ее сфера сокращается. Согласно статистике человечество уже сейчас изменило 75% земной поверхности и уничтожило 85% водно-болотных угодий. Это привело к вымиранию 600 видов, использующихся для животноводства, еще 1000 находится под угрозой исчезновения. Сейчас ученые фиксируют значительное снижение плодородия почти четверти (23%) почв всей Земли, сообщает издание «ПолитРоссия».
По словам специалистов ООН, данную ситуацию еще можно исправить, но для этого необходимо взаимодействовать на локальном и глобальном уровнях.
Об этом сообщили в Межправительственной научно-политической платформе по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) при ООН. Согласно опубликованному докладу, экология Земли находится на грани катастрофических изменений, которые скажутся на всей планете, включая населяющих ее людях. В данной работе объединены исследования 455 ученых из 50 стран мира, и все они говорят о том, что «природа исчезает», причем темпы этого процесса самые быстрые за всю историю.
Специалисты отмечают: для экологии самый большой удар – это не рост населения Земли, а постоянное увеличение потребления, так называемый «западный образ жизни». Он приводит к тому, что природа уничтожается, а ее сфера сокращается. Согласно статистике человечество уже сейчас изменило 75% земной поверхности и уничтожило 85% водно-болотных угодий. Это привело к вымиранию 600 видов, использующихся для животноводства, еще 1000 находится под угрозой исчезновения. Сейчас ученые фиксируют значительное снижение плодородия почти четверти (23%) почв всей Земли, сообщает издание «ПолитРоссия».
По словам специалистов ООН, данную ситуацию еще можно исправить, но для этого необходимо взаимодействовать на локальном и глобальном уровнях.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:40