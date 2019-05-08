Анна Седокова похвасталась фигурой без фотошопа в прозрачном леопардовом костюме
Недавно на Анну Седокову посыпались обвинения в чрезмерном увлечении фотошопом на кадрах в Instagram. Певица отреагировала на критику недоброжелателей, похваставшись фигурой без фильтров в леопардовом костюме в новом ролике.
В личном блоге Седоковой появилось видео, где звезда зажигательно танцует под музыку в прозрачном леопардовом наряде, облегающем ее формы. Певица рассказала фанатам, что собирается на сцену одного из заведений в Турции, обещая: будет жарко. Пользователи обратили внимание на естественность артистки и оставили множество положительных отзывов. Но нашлись и те, кому новый сюжет не понравился.
Некоторые фолловеры обвинили Анну Седокову в том, что она путает сексуальность с пошлостью, сравнив ее с коллегой по цеху Ольгой Бузовой. Ролик звезды, по словам пользователей, выглядит неприятно и неуместно, особенно, учитывая факт траура после гибели людей в «Шереметьево».
В личном блоге Седоковой появилось видео, где звезда зажигательно танцует под музыку в прозрачном леопардовом наряде, облегающем ее формы. Певица рассказала фанатам, что собирается на сцену одного из заведений в Турции, обещая: будет жарко. Пользователи обратили внимание на естественность артистки и оставили множество положительных отзывов. Но нашлись и те, кому новый сюжет не понравился.
Некоторые фолловеры обвинили Анну Седокову в том, что она путает сексуальность с пошлостью, сравнив ее с коллегой по цеху Ольгой Бузовой. Ролик звезды, по словам пользователей, выглядит неприятно и неуместно, особенно, учитывая факт траура после гибели людей в «Шереметьево».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:42