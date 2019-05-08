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Татьяна Храмова скрывала беременность на съемках второго сезона сериала "Фитнес"

Модель Татьяна Храмова скрывала беременность на съемках второго сезона сериала “Фитнес”, о чем артистка рассказала в новом интервью. Серии с участием беременной звезды будут транслировать летом на телеканале “Супер”.
Татьяна Храмова скрывала беременность на съемках второго сезона сериала "Фитнес"

В сериале Татьяна Храмова выступает в образе жесткого тренера с подтянутой фигурой, но на самом деле в момент съемок актриса была в положении. Чтобы спрятать живот работали костюмеры, и вся съемочная группа шла на различные ухищрения. Свободная одежда скрывала округлые формы, но уже спустя месяц съемок стало невозможно прятать живот. На поздних сроках беременности в кадре появлялись только крупные планы звезды, а стройное тело героини демонстрировали дублерши.

Как отмечает Храмова в интервью изданию Teleprogramma, модель обещала съемочной группе дотянуть до конца работы над проектом. Съемки уже завершены, а до родов осталось несколько недель, к чему она активно готовится.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:35

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