Татьяна Храмова скрывала беременность на съемках второго сезона сериала "Фитнес"

В сериале Татьяна Храмова выступает в образе жесткого тренера с подтянутой фигурой, но на самом деле в момент съемок актриса была в положении. Чтобы спрятать живот работали костюмеры, и вся съемочная группа шла на различные ухищрения. Свободная одежда скрывала округлые формы, но уже спустя месяц съемок стало невозможно прятать живот. На поздних сроках беременности в кадре появлялись только крупные планы звезды, а стройное тело героини демонстрировали дублерши.Как отмечает Храмова в интервью изданию Teleprogramma, модель обещала съемочной группе дотянуть до конца работы над проектом. Съемки уже завершены, а до родов осталось несколько недель, к чему она активно готовится.