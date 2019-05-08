На Алтае семь туристов погибли при сходе лавины





Группа новосибирских туристов попала под сход лавины на Южно-Чуйском хребте еще 6 мая, но об этом стало известно только 8 числа. Так произошло из-за того, что двоим выжившим удалось прийти в ближайшее село Кош-Агач только спустя два дня после смертельного инцидента. В данный населенный пункт добрались две девушки и рассказали о случившемся.Спасатели МЧС на вертолете уже вылетели к месту схода лавины, где они займутся поиском и извлечением тел погибших из-под снега. В настоящий момент неизвестно об успехах этой операции. При этом местная служба МЧС сообщила о том, что группа из девяти новосибирских туристов действительно была на Южно-Чуйском хребте и прошла всю необходимую процедуру регистрации.Информацию о личностях участников данного похода подтвердил супруг одной из девушек. По его словам, группу туристов составляли студенты Новосибирского государственного университета. МЧС Алтайского края в настоящий момент устанавливает все обстоятельства происшествия. Как только тела погибших будут найдены и извлечены из-под снега – последует официальное заявление.