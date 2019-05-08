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Google представил новую версию Android

Американский IT-гигант Google представил обновленную версию операционной программы Android. Презентация состоялась на мероприятии I/O 2019.
Google представил новую версию Android

OC Android Q порадует пользователей поддержкой сети 5G и способностью функционировать на складных телефонах, а благодаря искусственному интеллекту приложение поможет перевести видеоролик в онлайн-режим даже при отключенном звуке.

Как сообщает «Слово и Дело», презентация Android Q состоялась 7 мая в Лос-Анджелесе. Пока тестовая версия имеется на более двух десятках мобильных устройств.

Microsoft прежде анонсировала выход браузера Edge. Его положительный фактор в том, что новинка поддерживает Opera, «Яндекс. Браузер» и Chrome.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:33

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