Google представил новую версию Android
Американский IT-гигант Google представил обновленную версию операционной программы Android. Презентация состоялась на мероприятии I/O 2019.
OC Android Q порадует пользователей поддержкой сети 5G и способностью функционировать на складных телефонах, а благодаря искусственному интеллекту приложение поможет перевести видеоролик в онлайн-режим даже при отключенном звуке.
Как сообщает «Слово и Дело», презентация Android Q состоялась 7 мая в Лос-Анджелесе. Пока тестовая версия имеется на более двух десятках мобильных устройств.
Microsoft прежде анонсировала выход браузера Edge. Его положительный фактор в том, что новинка поддерживает Opera, «Яндекс. Браузер» и Chrome.
OC Android Q порадует пользователей поддержкой сети 5G и способностью функционировать на складных телефонах, а благодаря искусственному интеллекту приложение поможет перевести видеоролик в онлайн-режим даже при отключенном звуке.
Как сообщает «Слово и Дело», презентация Android Q состоялась 7 мая в Лос-Анджелесе. Пока тестовая версия имеется на более двух десятках мобильных устройств.
Microsoft прежде анонсировала выход браузера Edge. Его положительный фактор в том, что новинка поддерживает Opera, «Яндекс. Браузер» и Chrome.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:33