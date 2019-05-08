Дарья Жукова появилась на мероприятии Met Gala 2019 с новым избранником

Ежегодное событие Met Gala проходит в Нью-Йорке, где собираются многочисленные звезды кино, шоу-бизнеса и модной индустрии. Новой темой бала Института костюма в 2019 году стал кэмп, отличающийся чрезмерной экстравагантностью, театральностью и гротеском. Наряды гостей отражали не только тему бала, но и индивидуальный образ каждого. На мероприятии были замечены также российские звезды, которые делились фотографиями в социальных сетях. Дарья Жукова с женихом появляются на мероприятии второй раз: в 2018 году пара вышла в свет вместе именно на Met Gala. В 2019 году предпринимательница и греческий миллиардер позировали рядом и “светились от счастья”, что заметили поклонники в сети Instagram.Дарья Жукова выбрала для выхода в свет нежно-розовое платье от Giambattista Valli, а Ставрос Ниархос отдал предпочтение классическому костюму. Бизнесмен является потомком известного греческого судовледельца Ставроса Ниархоса-старшего, который оставил своей семье состояние, оценивающееся в 2,5 миллиарда долларов.