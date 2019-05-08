Обнародован срок премьеры суперкара для путешествий McLaren GT

Срок презентации машины появился в коротком ролике, где компания продемонстрировала отдельные важные параметры новинки: спортивный силуэт, каплевидные передние фары и тонкие светодиодные задние.По мнению сотрудников McLaren, GT «переосмыслит нормы сегмента Grand Tourer». Первый суперкар в истории фирмы, созданный для путешествий, станет сочетать в себе роскошь и маневренность, что свойственно автомобилям GT. Эксперты допускают, что данный транспорт может иметь проблемы при сертификации в США, так как в этой стране все реализующиеся автомобили обязаны оснащаться подушками безопасности для передних пассажиров, но у McLaren GT другая конструкция.Новинка будет оснащаться твин-турбо V8-двигателем, генерирующим мощность в 600 лошадиных сил. О стоимости модели пока ничего не сообщается.