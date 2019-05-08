АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предложили новый тип виртуальных денег «S-money»
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Обнародован срок премьеры суперкара для путешествий McLaren GT

Официальная премьера автомобиля McLaren GT состоится 15 мая нынешнего года на спецфоруме. Дату выхода суперкара обнародовали его производители.
Обнародован срок премьеры суперкара для путешествий McLaren GT

Срок презентации машины появился в коротком ролике, где компания продемонстрировала отдельные важные параметры новинки: спортивный силуэт, каплевидные передние фары и тонкие светодиодные задние.

По мнению сотрудников McLaren, GT «переосмыслит нормы сегмента Grand Tourer». Первый суперкар в истории фирмы, созданный для путешествий, станет сочетать в себе роскошь и маневренность, что свойственно автомобилям GT. Эксперты допускают, что данный транспорт может иметь проблемы при сертификации в США, так как в этой стране все реализующиеся автомобили обязаны оснащаться подушками безопасности для передних пассажиров, но у McLaren GT другая конструкция.

Новинка будет оснащаться твин-турбо V8-двигателем, генерирующим мощность в 600 лошадиных сил. О стоимости модели пока ничего не сообщается.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Невеста актера Игоря Стама уличила его
Ученые рассказали о мыслях, делающих
Обнародован срок премьеры суперкара для
Ольга Рапунцель и соседи обвинили
Дарья Жукова появилась на мероприятии
Ученые засняли убийство бактерий
Звезда "Дома-2" Алена Водонаева
Настя Кочервей назвала Ольгу Сударкину
Наталья Рудова окунулась в холодную
Звезду "Дома-2" Дашу Пынзарь чуть не
Ученые предложили новый тип виртуальных
Google представила новый центр умного
Экс-участнице проекта "Дом-2"
Экс-участница проекта "Дом-2" Алёна
Юли Меньшова поделилась способом
Эксперты научили правилам мытья рук
Певица Нюша неожиданно превратилась в
Ученые: Лечение кариеса не требует
Звезда «Вечного зова» Юрий Смирнов
Стали известны цены на кроссовер
Яна Рудковская приготовила для сына
Ученые нашли взаимосвязь между
Арбенина сняла новый клип о покушении
На Nintendo Switch запустили эмулятор
Чемпионы телестройки "Дом-2" : 10
Глава ДСМР Альбир Крганов рассказал о
Телеведущую Ксению Бородину
В России определились со сроками начала
Фанаты унизили сестру Саши Черно перед
Ольга Бузова «забросила» Instagram на
Просмотреть все новости