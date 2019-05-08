В Волгограде определили лучшего стрелка
На прошлой неделе в Волгоградской области, на полигоне «Прудбой» прошло Открытое первенство России по высокоточной стрельбе в категории F-класса. Это значит, что участие в турнире могли принимать исключительные мастера снайперского спорта, сообщают «Известия».
Абсолютную победу в состязании за Кубок России одержал Игорь Чернов с винтовкой отечественного производителя «Московской Оружейной Компании» и ее люксового отдела BespokeGun. Серебряный призер Андрей Серсков также оказался почитателем отечественной продукции BespokeGun. А еще в прошлом году, на чемпионате 2nd Extreme Skiritai Legasy Competition в Италии с винтовками BespokeGun одержали победу россияне Александр Кравцов и Валерий Шиц. Очевидно, что выбор победителей – отечественные винтовки и комплектующие.
Стоит отметить, что хорошее оснащение спортсмена на соревнованиях это полпобеды. А если высококлассный комплект оказывается в руках профессионала, победа неизбежна. Дистанции на таких гонках достигают 1000 ярдов. Поэтому результативность стрелков достигается в основном благодаря их оружие. Причем, по правилам соревнований по точности стрельбы разрешается составлять свои собственные винтовки. Например, ствол индивидуального оружия может быть одного производителя, а затвор, или ложа – других. Несмотря на то, что основные тренды в данном виде спорта рождаются за океаном – в Штатах и Великобритании, наши спортсмены с отечественными винтовками громко заявили о себе. Таким образом, возможно совсем скоро Россия станет полноправным участником крупнейших международных соревнований по высокоточной стрельбе и продолжит демонстрировать великолепные результаты.
Абсолютную победу в состязании за Кубок России одержал Игорь Чернов с винтовкой отечественного производителя «Московской Оружейной Компании» и ее люксового отдела BespokeGun. Серебряный призер Андрей Серсков также оказался почитателем отечественной продукции BespokeGun. А еще в прошлом году, на чемпионате 2nd Extreme Skiritai Legasy Competition в Италии с винтовками BespokeGun одержали победу россияне Александр Кравцов и Валерий Шиц. Очевидно, что выбор победителей – отечественные винтовки и комплектующие.
Стоит отметить, что хорошее оснащение спортсмена на соревнованиях это полпобеды. А если высококлассный комплект оказывается в руках профессионала, победа неизбежна. Дистанции на таких гонках достигают 1000 ярдов. Поэтому результативность стрелков достигается в основном благодаря их оружие. Причем, по правилам соревнований по точности стрельбы разрешается составлять свои собственные винтовки. Например, ствол индивидуального оружия может быть одного производителя, а затвор, или ложа – других. Несмотря на то, что основные тренды в данном виде спорта рождаются за океаном – в Штатах и Великобритании, наши спортсмены с отечественными винтовками громко заявили о себе. Таким образом, возможно совсем скоро Россия станет полноправным участником крупнейших международных соревнований по высокоточной стрельбе и продолжит демонстрировать великолепные результаты.
Спорт
Добавил: Роман Сегодня, 16:05