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Ученые засняли убийство бактерий иммунной системой

Британские ученые провели необычное моделирование и засняли процесс убийства бактерий иммунной системой человека. Оказалось, что последняя нейтрализует опасные для организма вещества путем «пулевых отверстий», шириной 10 нанометров.
Ученые засняли убийство бактерий иммунной системой

Об этом рассказали ученые Университетского колледжа Лондона. Наука знала, что иммунная система уничтожает бактерии, но не было точной информации, как это происходит на физическом и химическом уровне. Чтобы узнать это, ученые смоделировали нападение опасных микроорганизмов на человека, а процесс защиты засняли с помощью атомно-силовой микроскопии.

Эксперимент показал, что самую главную роль в убийстве бактерий иммунной системой выполняют мембраноатакующие комплексы (МАС). Они оставляют в стенках микроорганизмов «пулевые отверстия», которые впоследствии приводят к полному обезвреживанию практически всех патогенов. Ученые отмечают, что этот процесс зависит от успешности первого МАС. Изначально дырку в стене микроорганизма проделывает один комплекс, и как только процесс завершается, к нему подключаются остальные. Таким образом, успешность и скорость убийства бактерий зависит от того, как справился первый МАС.

Ученым также удалось выяснить, почему иммунная система не трогает здоровые клетки организма. На них появляется только один МАС, и на этом процесс заканчивается, остальные комплексы не присоединяются. Британские специалисты опубликовали небольшую запись данного процесса.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:58

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