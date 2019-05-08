Ученые предложили новый тип виртуальных денег «S-money»





Теоретическая основа, получившая название «S-money», обеспечивает абсолютно не поддающуюся обработке аутентификацию, а также предоставляет более быстрые и гибкие ответы, чем любая существующая финансовая технология. Фактически это делает возможным ведение торговли в пределах Солнечной системы без длительных задержек. Однако исследователи планируют начать тестирование практичности S-money в земном масштабе уже в конце этого года. Ученые из Кембриджского университета отмечают, что деньги в новом понятии можно рассматривать как то, что добирается до определенной точки в пространстве и времени в ответ на данные из множества других точек.Разработанная среда состоит из безопасных виртуальных токенов, генерируемых при обмене данными между различными точками финансовой сети, которые гибко реагируют на изменения в реальном времени по всему миру. Это позволяет пользователям фиксировать события быстрее, чем при привычном финансовом обмене. Токены могут быть безопасно обменены без задержек для перекрестной проверки или проверки по сети, исключая при этом риск двойной торговли. Конфиденциальность пользователя поддерживается с помощью таких протоколов, как фиксация битов, которая является математической версией защищенного запечатанного конверта. Негативной стороной использования является то, что квантовые деньги потребуют длительного хранения, в результате чего будет задействовано огромное количество ресурсов.