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Ольга Рапунцель и соседи обвинили Дмитрия Дмитренко в жадности

Ольга Рапунцель в очередной раз упрекнула своего супруга Дмитрия Дмитренко в жадности, отметив, что он, как и прежде, не дарит ей дорогих подарков. На этот раз длинноволосую красавицу поддержали не только телеведущие, но и соседи по проекту "Дом-2. Спаси свою любовь".
Ольга Рапунцель и соседи обвинили Дмитрия Дмитренко в жадности

Дмитрий Дмитренко постоянно оправдывается за то, что якобы не уделяет своей возлюбленной Ольге Рапунцель должного внимания. Молодого отца не раз критковали телеведущие Ольга Бузова и Ольга Орлова. Последняя на Семейном совете недавно вновь затронула тему подарков, о которых так мечтает "бренд" телестройки. Впрочем, знаменитость забыла упомянуть, что красавица предпочитает не готовить для мужа, а кормит его покупными котлетами и рисом.

Не так давно Дмитрий Дмитренко получил выговор от возлюбленной за купленную новую рубашку, якобы ей он ничего не купил. Ольга Рапунцель и дальше продолжает упрекать избранника в жадности, только в этот раз то же мнение выразили и участники реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:05

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