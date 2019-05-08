Ольга Рапунцель и соседи обвинили Дмитрия Дмитренко в жадности

Дмитрий Дмитренко постоянно оправдывается за то, что якобы не уделяет своей возлюбленной Ольге Рапунцель должного внимания. Молодого отца не раз критковали телеведущие Ольга Бузова и Ольга Орлова. Последняя на Семейном совете недавно вновь затронула тему подарков, о которых так мечтает "бренд" телестройки. Впрочем, знаменитость забыла упомянуть, что красавица предпочитает не готовить для мужа, а кормит его покупными котлетами и рисом.Не так давно Дмитрий Дмитренко получил выговор от возлюбленной за купленную новую рубашку, якобы ей он ничего не купил. Ольга Рапунцель и дальше продолжает упрекать избранника в жадности, только в этот раз то же мнение выразили и участники реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян.