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Экс-участнице проекта "Дом-2" Александре Харитоновой грозит анорексия

Экс-участница проекта "Дом-2" Александра Харитонова обеспокоила фанатов излишней худобой. Недавно звезда призналась, что начала принимать препараты для похудения, благодаря чему снизила вес до 43 килограммов.
Экс-участнице проекта "Дом-2" Александре Харитоновой грозит анорексия

Бывшая проектантка Александра Харитонова показывает новые снимки в Instagram, гордясь своей худобой. Однако того же нельзя сказать о поклонниках звезды, ведь они обеспокоены таким положением дел. Раз за разом фолловеры призывают красавицу остановиться в своем стремлении к красоте, советуя набрать несколько килограммов обратно.

На проекте "Дом-2" Александра Харитонова не смогла найти счастье, однако получила славу и стала известной актрисой, позже снявшись в фильме режиссера Дмитрия Астрахана.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:25

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