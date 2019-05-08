Экс-участнице проекта "Дом-2" Александре Харитоновой грозит анорексия
Экс-участница проекта "Дом-2" Александра Харитонова обеспокоила фанатов излишней худобой. Недавно звезда призналась, что начала принимать препараты для похудения, благодаря чему снизила вес до 43 килограммов.
Бывшая проектантка Александра Харитонова показывает новые снимки в Instagram, гордясь своей худобой. Однако того же нельзя сказать о поклонниках звезды, ведь они обеспокоены таким положением дел. Раз за разом фолловеры призывают красавицу остановиться в своем стремлении к красоте, советуя набрать несколько килограммов обратно.
На проекте "Дом-2" Александра Харитонова не смогла найти счастье, однако получила славу и стала известной актрисой, позже снявшись в фильме режиссера Дмитрия Астрахана.
Бывшая проектантка Александра Харитонова показывает новые снимки в Instagram, гордясь своей худобой. Однако того же нельзя сказать о поклонниках звезды, ведь они обеспокоены таким положением дел. Раз за разом фолловеры призывают красавицу остановиться в своем стремлении к красоте, советуя набрать несколько килограммов обратно.
На проекте "Дом-2" Александра Харитонова не смогла найти счастье, однако получила славу и стала известной актрисой, позже снявшись в фильме режиссера Дмитрия Астрахана.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:25