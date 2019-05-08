Экс-участница проекта "Дом-2" Алёна Рапунцель отказывается от вакцинации сына

"Сегодня приезжала в роддом, где родился мой смысл жизни, мой Богдаша. Сходили к педиатру. Всё не могу решиться на прививки. Педиатры уверяют, что делать прививки нужно. Другие же мамочки говорят, что не стоит. Если читать литературу, то и там мнения тоже расходятся. Ну, а с другой стороны, мы ведь все выросли с прививками, тем более с советскими. А сейчас ставят импортные", - рассказала Рапунцель-младшая.

Сегодня сыну бывшей проектантки Алены Рапунцель Богдану исполнилось три месяца. В своем микроблоге в Instagram длинноволосая красавица призналась, что сделала ребенку только те прививки, которые врачи назначают в роддоме. По поводу остальных молодая мама пока сомневается, а потому решила спросить совета у подписчиков и педиатров.Бывшая избранница Ильи Яббарова Алена Рапунцель сильно боится, что с прививками в организм малыша попадут инфекции.Перед тем, как сделать выбор, Алена Рапунцель попросила у подписчиков совета по поводу литературы, где можно почитать о вакцинации. В ответ мнения подписчиков красавицы разошлись. Многие поддержали молодую маму, отметив, что делать прививки в столь раннем возрасте опасно, однако нашлись и те, кто порекомендовал бывшей участнице реалити-шоу "Дом-2" не слушать советов со стороны, а принять решение самостоятельно.