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Экс-участница проекта "Дом-2" Алёна Рапунцель отказывается от вакцинации сына

Экс-участница проекта "Дом-2" Алена Рапунцель в Instagram призналась, что боится делать прививки своему маленькому сыну Богдану. Бывшая возлюбленная Ильи Яббарова опасается попадания в детский организм инфекций.
Экс-участница проекта "Дом-2" Алёна Рапунцель отказывается от вакцинации сына

Сегодня сыну бывшей проектантки Алены Рапунцель Богдану исполнилось три месяца. В своем микроблоге в Instagram длинноволосая красавица призналась, что сделала ребенку только те прививки, которые врачи назначают в роддоме. По поводу остальных молодая мама пока сомневается, а потому решила спросить совета у подписчиков и педиатров.

Бывшая избранница Ильи Яббарова Алена Рапунцель сильно боится, что с прививками в организм малыша попадут инфекции.

"Сегодня приезжала в роддом, где родился мой смысл жизни, мой Богдаша. Сходили к педиатру. Всё не могу решиться на прививки. Педиатры уверяют, что делать прививки нужно. Другие же мамочки говорят, что не стоит. Если читать литературу, то и там мнения тоже расходятся. Ну, а с другой стороны, мы ведь все выросли с прививками, тем более с советскими. А сейчас ставят импортные", - рассказала Рапунцель-младшая.

Перед тем, как сделать выбор, Алена Рапунцель попросила у подписчиков совета по поводу литературы, где можно почитать о вакцинации. В ответ мнения подписчиков красавицы разошлись. Многие поддержали молодую маму, отметив, что делать прививки в столь раннем возрасте опасно, однако нашлись и те, кто порекомендовал бывшей участнице реалити-шоу "Дом-2" не слушать советов со стороны, а принять решение самостоятельно.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:15

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