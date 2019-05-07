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Чемпионы телестройки "Дом-2" : 10 участников, которые дольше всех жили на проекте

На телестройке "Дом-2" недавно отпраздновали своеобразный юбилей, посвященный 15-летию существования проекта. За это время в Периметре побывали многие яркие проектанты, запомнившиеся телезрителям. Есть и те, кто до сих пор радует поклонников своим присутствием на реалити-шоу.
Чемпионы телестройки "Дом-2" : 10 участников, которые дольше всех жили на проекте

Дарья Пынзарь - 3292 дня на проекте.

Дарья Пынзарь по праву считается одной из самых ярких участниц проекта "Дом-2". Девушка провела в Периметре под камерами чуть более 9 лет. За это время телезрители полюбили звезду за ее нежность и доброту, с пристальным вниманием наблюдали за ее свадьбой с Сергеем Пынзарем и тем, как трогательно пара ожидала рождения первенца.

Сергей Пынзарь - 3201 день на проекте.

В 2008 году спортсмен Сергей Пынзарь пришел на проект "Дом-2", чтобы покорить юную блондинку. Девушка была невинна, однако молодой человек смог убедить ее серьезностью своих намерений. Между влюбленными происходили ссоры и скандалы, однако они смогли найти общий язык и ушли за Периметр после рождения первенца. Сейчас супруги живут в Турции, где владеют собственным бизнесом.

Степан Меньщиков - 1825 дней на проекте.

На протяжении почти пяти лет Степан Меньщиков радовал телезрителей своим присутствием на проекте "Дом-2". За это время время молодой человек успел закрутить романы с самыми яркими звездами реалити-шоу, такими как Алена Водонаева, Виктория Боня и Александра Харитонова. Зрителям шоумен запомнился своим веселым нравом и искрометным юмором.

Ольга Бузова - 1677 дней на проекте.

Телеведущая и певица когда-то так же пришла на проект, чтобы найти свою вторую половинку. Четыре с половиной года своей жизни звезда отдала реалити-шоу. За это время она стала вести телестройку, взяла шефство над коллегами и даже возглавила журнал "Дом-2".

Марина Африкантова - 1609 дней на проекте.

Обворожительная блондинка Марина Африкантова несколько раз разочаровывалась в отношениях с мужчинами. После разрыва с Егором Халявиным красавица пережила депрессию и проблемы со здоровьем, после чего вернулась в Периметр обновленной и полной сил. Сейчас звезда счастлива строить взаимоотношения с Романом Капаклы.

Евгения Феофилактова - 1558 дней на проекте.

Евгения Феофилактова после прихода получила забавное прозвище "Женя Тру-ля-ля" за свой задорный характер и любовь к общению. В лице Дарьи Пынзарь девушка нашла близкую подругу, но через какое-то время звезды прекратили общение. Позже экс-участница вышла замуж за Антона Гусева, но брак, к сожалению, распался.

Надежда Ермакова - 1527 дней на проекте.

На проект "Дом-2" экс-участница Надежда Ермакова пришла в свадебном платье, чтобы показать молодым людям свои намерения. Выйти замуж в Периметре девушке не удалось, но она нашла вторую половинку за пределами реалити-шоу. Участница за время жизни под камерами сильно преобразилась, сейчас она работает за кадром, проводит кастинги и готовится к переезду в свою новую квартиру.

Ольга "Солнце" Николаева - 1460 дней на проекте.

Девушка пришла на реалити-шоу "Дом-2" в составе самых первых участников, получив звание "Королевы" проекта, а также выиграв машину и квартиру. Телезрители полюбили хулиганский характер девушки, с радостью наблюдая за ее взаимоотношениями с творческим Маем Абрикосовым. Сейчас она много путешествует, устраивает ди-джей сэты, а также публикует в Instagram яркие снимки.

Ольга Рапунцель - 1389 дней на проекте.

Экстравагантная и строптивая Ольга Рапунцель долгое время не могла наладить личную жизнь. Избранником длинноволосой красавицы стал Дмитрий Дмитренко, мужчина смог покорить принцессу, однако справляться с ее характером бывает не просто, признается мужчина. Тем не менее, пара до сих пор живет в Периметре, воспитывает дочь Василису и задумывается о венчании.

Наталья Варвина - 1378 дней на проекте.

Миниатюрная блондинка Наталья Варвина не смогла найти свою вторую половинку, однако наладила хорошие отношения с другими участниками "Дома-2". Спустя четыре года девушка поняла, что взяла от реалити-шоу все, а потому покинула стены Периметра, стала актрисой, работала в актерской школе проекта, успела выйти замуж за бывшего продюсера телестройки Алексея Михайловского.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:46

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