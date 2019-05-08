Стали известны цены на кроссовер Mercedes-Benz GLS нового поколения





[center]Немецкая автопромышленная компания Mercedes заявила о выходе на рынок Британии новой модели своего кроссовера GLS. В прокламации, опубликованной корпорацией, указана стоимость нового поколения автомобилей премиальной группы. Пока данных о вариациях машины нет, приобрести будет возможным только авто базовой комплектации, более того, с дизельным двигателем.Объем мотора равен 3 литрам, при этом он 6-цилиндровый и достигает мощность в 325 лошадиных сил. Тронувшись с места, автомобиль развивает 100 километров за первые 6,3 секунды.Ценник модернизированного Mercedes модели GLS 400d стартует от 74 тысяч фунтов стерлингов. По заявлению производителя, вскоре британцы смогут купить и другие модификации данного авто, стоимость которых станет известна позже. Комплектация для бездорожья покупается отдельно, ее цена – почти 1,5 тысячи фунтов.