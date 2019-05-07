Ученые нашли взаимосвязь между противозачаточными таблетками и удовлетворенностью в отношениях





Эксперты сообщают о неожиданности этого побочного эффекта, так как раньше считалось, что прием этих препаратов положительно влияет на некоторые проблемы, например, акне и болезненные ощущения при определенных периодах. Также при приеме оральных контрацептивов было отмечено взаимодействие колебаний репродуктивных гормонов с тревожным настроением. При понижении уровня эстрогена наблюдалась смена настроения, проявление депрессивного состояния, а при повышении происходило все наоборот.В ходе эксперимента обследование прошли более ста американских женщин, принимающих противозачаточные таблетки. Участницам исследования необходимо было рассказать, какие изменения в настроении они почувствовали, и как это отразилось на их отношениях с партнерами. В результате оказалось, что все представительницы вполне удовлетворены отношениями со своими любимыми.Эксперты отмечают, что прием противозачаточных таблеток оказывает несомненную пользу для прекрасных дам, у которых наблюдаются частые перепады настроения и дискомфорт в определенные дни цикла. Тем не менее, ученые не намерены останавливаться на представленных результатах и готовы проводить новые разработки для получения более детальной и точной оценки.