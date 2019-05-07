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Ученые нашли взаимосвязь между противозачаточными таблетками и удовлетворенностью в отношениях

Специалисты Нью-Йоркского университета нашли взаимосвязь между противозачаточными таблетками и удовлетворенностью в отношениях. Ученые утверждают, что прием гормональных препаратов может способствовать достижению гармонии в паре.
Ученые нашли взаимосвязь между противозачаточными таблетками и удовлетворенностью в отношениях

Эксперты сообщают о неожиданности этого побочного эффекта, так как раньше считалось, что прием этих препаратов положительно влияет на некоторые проблемы, например, акне и болезненные ощущения при определенных периодах. Также при приеме оральных контрацептивов было отмечено взаимодействие колебаний репродуктивных гормонов с тревожным настроением. При понижении уровня эстрогена наблюдалась смена настроения, проявление депрессивного состояния, а при повышении происходило все наоборот.

В ходе эксперимента обследование прошли более ста американских женщин, принимающих противозачаточные таблетки. Участницам исследования необходимо было рассказать, какие изменения в настроении они почувствовали, и как это отразилось на их отношениях с партнерами. В результате оказалось, что все представительницы вполне удовлетворены отношениями со своими любимыми.
Ученые нашли взаимосвязь между противозачаточными таблетками и удовлетворенностью в отношениях

Эксперты отмечают, что прием противозачаточных таблеток оказывает несомненную пользу для прекрасных дам, у которых наблюдаются частые перепады настроения и дискомфорт в определенные дни цикла. Тем не менее, ученые не намерены останавливаться на представленных результатах и готовы проводить новые разработки для получения более детальной и точной оценки.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 23:00

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