Ольга Бузова «забросила» Instagram на целые сутки

Тем не менее, недавно Ольга Бузова не на шутку напугала фанатов. Дело в том, что на протяжении целых суток звезда не публиковала в Instagram ни одной фотографии. Последней публикацией стал снимок с соболезнованиями родным и близким погибших в "Шереметьево" пассажиров. Возможно, таким образом певица хотела показать, насколько сильно ее задела произошедшая трагедия или же у нее просто не хватало времени зайти в соцсеть.Поклонники тем временем переживали за телеведущую Ольгу Бузову, так как они привыкли каждый день видеть селфи или новую публикацию звезды. Фанаты заволновались о происходящем, однако недавно все вернулось "на круги своя". В микроблоге звезды появилось два новых фотоснимка, а значит она снова будет радовать фолловеров, как и раньше.