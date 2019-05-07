АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
AMD и Cray разрабатывают «самый мощный в мире суперкомпьютер»
EUR 73.11 USD 65.34
Курс валют на 07.05.2019

Ольга Бузова «забросила» Instagram на целые сутки

Телеведущая Ольга Бузова постоянно делится с поклонниками подробностями из своей жизни. Звезда не раз признавалась: она не может без "своих людей", а потому каждые пару часов в Instagram появляются ее новые снимки.
Ольга Бузова «забросила» Instagram на целые сутки

Тем не менее, недавно Ольга Бузова не на шутку напугала фанатов. Дело в том, что на протяжении целых суток звезда не публиковала в Instagram ни одной фотографии. Последней публикацией стал снимок с соболезнованиями родным и близким погибших в "Шереметьево" пассажиров. Возможно, таким образом певица хотела показать, насколько сильно ее задела произошедшая трагедия или же у нее просто не хватало времени зайти в соцсеть.

Поклонники тем временем переживали за телеведущую Ольгу Бузову, так как они привыкли каждый день видеть селфи или новую публикацию звезды. Фанаты заволновались о происходящем, однако недавно все вернулось "на круги своя". В микроблоге звезды появилось два новых фотоснимка, а значит она снова будет радовать фолловеров, как и раньше.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущую Ксению Бородину
В России определились со сроками начала
Фанаты унизили сестру Саши Черно перед
Ольга Бузова «забросила» Instagram на
Анну Нетребко раскритиковали из-за
Porsche оштрафовали на 535 млн евро
Виталина Цымбалюк-Романовская
В Apple выпустили игру для «будущих
Эвелина Бледанс восхитила фанатов
Ученые обнаружили связь между аутизмом
Елена Малышева научила ставить
Дарья Мельникова впервые показала
Kia назвала премьерную дату своего
Илья Яббаров назвал Юлию Ефременкову
AMD и Cray разрабатывают «самый мощный
Эксперты назвали основные правила
СМИ: Сын принца Гарри и Меган Маркл
Аналитики Минэкономразвития считают
Анастасия Макеева вместе с супругом
Эксперты рассказали о неожиданных
Кит Харрингтон анонсировал выпуск
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Телескоп «Хаббл» запечатлел спиральную
Ольге Бузовой посоветовали покинуть
Леди Гага эпатировала общественность,
В Воронеже из водохранилища выловили
Наталья Подольская показала пляжное
Представлены новые смартфоны ZTE Axon
Появившаяся на «Met Gala-2019» без
«Бузовой нельзя, а Примадонне можно!»:
Просмотреть все новости