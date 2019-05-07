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Анну Нетребко раскритиковали из-за опубликованного видео сгоревшего Нотр-Дама

Оперная певица Анна Нетребко подверглась критике со стороны подписчиков в Instagram из-за опубликованного видео сгоревшего Нотр-Дама. Поклонники негативно восприняли кадры из Парижа в связи с недавней трагедией в "Шереметьево".
Анну Нетребко раскритиковали из-за опубликованного видео сгоревшего Нотр-Дама

Анна Нетребко сейчас находится в Париже, откуда делится с фанатами в социальной сети свежими роликами и фотографиями. Очередную публикацию артистка посвятила сгоревшему недавно собору Нотр-Дам-де-Пари, сопроводив ее смайлом в форме разбитого сердца. Певица рассказала, что сейчас к зданию нельзя подходить. И хотя знаменитость с сожалением рассказывает о недавних событиях, называя кадры "грустной картиной", подписчики раскритиковали Нетребко за видео, посчитав его неуместным в связи с трагедией в аэропорту "Шереметьево".

Некоторые из фолловеров отметили, что повод для скорби сейчас есть у всех россиян совершенно по другому поводу, так как знаменитый собор подлежит восстановлению, а жизни несколько десятков человек, находившихся в горящем самолете, уже никак не вернуть. Именно поэтому пользователи социальной сети решили, что подобные публикации не стоило выкладывать в дни траура по всей стране.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:23

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