В Apple выпустили игру для «будущих миллиардеров»





Приложение под названием Warren Buffett’s Paper Wizard напоминает классический аркадный проект Paperboy, выпущенный студией Atari Games в 1984-м, только теперь с сенсорным интерфейсом. По условиям игры, геймерам необходимо развозить по дворам газеты на велосипеде. Главный персонаж приложения от Apple - американский бизнесмен Уоррен Баффетт, один из крупнейших инвесторов, вошедший в феврале 2019-го в тройку самых богатых людей мира. Предприниматель в детстве развозил почту, и игроку предлагается зарабатывать свои первые «миллионы» аналогичным способом.Компания Apple более десяти тел не занималась выпуском геймерских проектов. Последней разработкой купертиновцев подобного рода было приложение «Техасский холдем» для iPod. Игру для «будущих миллиардеров» можно загрузить бесплатно на iPhone с iOS 11 и более новыми версиями.