АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
AMD и Cray разрабатывают «самый мощный в мире суперкомпьютер»
EUR 73.11 USD 65.34
Курс валют на 07.05.2019

Эвелина Бледанс восхитила фанатов «честными» фото без макияжа и укладки

Эвелина Бледанс доказала недоброжелателям, что отлично выглядит, даже не готовясь специально к фотосъемке. В Instagram-аккаунте 50-летней актрисы появились «честные» снимки, где она предстала без укладки и макияжа, поразив поклонников своей естественной красотой.
Эвелина Бледанс восхитила фанатов «честными» фото без макияжа и укладки

Знаменитость сменила несколько нарядов, включая элегантные платья и брючные комплекты. Неизменной оставалась лишь прическа звезды с небрежно заколотыми на макушке волосами и нетронутое макияжем лицо – то серьезное, то озаренное счастливой улыбкой. Бледанс, как и каждая женщина, подбирая одежду, слишком увлекалась и не заметила, как вся ее комната оказалась завалена вещами, которые валялись даже на полу.

Актриса предупредила фолловеров, что фотосессия спонтанная, и она к ней не готовилась. «Честные» снимки понравились поклонникам звезды. Многие отметили, что Бледанс без укладки и макияжа выглядит обворожительно и очень естественно. По словам фанатов, ей идут все представленные на фото образы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Apple выпустили игру для «будущих
Эвелина Бледанс восхитила фанатов
Ученые обнаружили связь между аутизмом
Елена Малышева научила ставить
Дарья Мельникова впервые показала
Kia назвала премьерную дату своего
Илья Яббаров назвал Юлию Ефременкову
AMD и Cray разрабатывают «самый мощный
Эксперты назвали основные правила
СМИ: Сын принца Гарри и Меган Маркл
Аналитики Минэкономразвития считают
Анастасия Макеева вместе с супругом
Эксперты рассказали о неожиданных
Кит Харрингтон анонсировал выпуск
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Телескоп «Хаббл» запечатлел спиральную
Ольге Бузовой посоветовали покинуть
Леди Гага эпатировала общественность,
В Воронеже из водохранилища выловили
Наталья Подольская показала пляжное
Представлены новые смартфоны ZTE Axon
Появившаяся на «Met Gala-2019» без
«Бузовой нельзя, а Примадонне можно!»:
Болезнь черной Сигатоки прогрессирует
«Хочу со всеми проводить время»: Эмин
Ученые: Недостаток сна негативно
Дочь Любови Толкалиной Мария
Медики развенчали распространенные мифы
Ученые создали датчик для определения
Олег Газманов почтил память погибшего в
Просмотреть все новости