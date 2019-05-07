Эвелина Бледанс восхитила фанатов «честными» фото без макияжа и укладки
Эвелина Бледанс доказала недоброжелателям, что отлично выглядит, даже не готовясь специально к фотосъемке. В Instagram-аккаунте 50-летней актрисы появились «честные» снимки, где она предстала без укладки и макияжа, поразив поклонников своей естественной красотой.
Знаменитость сменила несколько нарядов, включая элегантные платья и брючные комплекты. Неизменной оставалась лишь прическа звезды с небрежно заколотыми на макушке волосами и нетронутое макияжем лицо – то серьезное, то озаренное счастливой улыбкой. Бледанс, как и каждая женщина, подбирая одежду, слишком увлекалась и не заметила, как вся ее комната оказалась завалена вещами, которые валялись даже на полу.
Актриса предупредила фолловеров, что фотосессия спонтанная, и она к ней не готовилась. «Честные» снимки понравились поклонникам звезды. Многие отметили, что Бледанс без укладки и макияжа выглядит обворожительно и очень естественно. По словам фанатов, ей идут все представленные на фото образы.
Знаменитость сменила несколько нарядов, включая элегантные платья и брючные комплекты. Неизменной оставалась лишь прическа звезды с небрежно заколотыми на макушке волосами и нетронутое макияжем лицо – то серьезное, то озаренное счастливой улыбкой. Бледанс, как и каждая женщина, подбирая одежду, слишком увлекалась и не заметила, как вся ее комната оказалась завалена вещами, которые валялись даже на полу.
Актриса предупредила фолловеров, что фотосессия спонтанная, и она к ней не готовилась. «Честные» снимки понравились поклонникам звезды. Многие отметили, что Бледанс без укладки и макияжа выглядит обворожительно и очень естественно. По словам фанатов, ей идут все представленные на фото образы.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:32