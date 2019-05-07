Елена Малышева научила ставить медицинские диагнозы по текстам песен





Малышева провела эксперимент в одном из выпусков программы, получившем название «Сердечный диагноз. Слова из песен», с участием актеров Алексея Огурцова и Бориса Львовича. Телеведущая предложила гостям студии прослушать ряд известных композиций и попробовать определить, на что их авторы «жаловались».Первой прозвучала песня из «Веселых ребят» в исполнении Любови Орловой. Строка о сердце, «бьющемся в груди, как птица», натолкнула Львовича на мысль о «фибрилляции». Малышева, на удивление всем, подтвердила диагноз, поставленный актером. Затем Огурцов спел композицию группы «Сплин» с текстом об «остановившемся и замершем» сердце. Знаменитость не сумел расшифровать скрытое в хите заболевание, а эксперт передачи Герман Гандельман предположил, что речь идет об экстрасистолии.Телеведущая во время звучания песен энергично пританцовывала, даря присутствующим хорошее настроение. Поклонники отметили отличную физическую форму 58-летней Малышевой.