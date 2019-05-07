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Елена Малышева научила ставить медицинские диагнозы по текстам песен

Елена Малышева предлагает определять медицинские диагнозы, основываясь на словах известных песен. Ведущая «Жить здорово» уверена, что по текстам хитов можно расшифровать симптомы заболеваний.
Елена Малышева научила ставить медицинские диагнозы по текстам песен

Малышева провела эксперимент в одном из выпусков программы, получившем название «Сердечный диагноз. Слова из песен», с участием актеров Алексея Огурцова и Бориса Львовича. Телеведущая предложила гостям студии прослушать ряд известных композиций и попробовать определить, на что их авторы «жаловались».

Первой прозвучала песня из «Веселых ребят» в исполнении Любови Орловой. Строка о сердце, «бьющемся в груди, как птица», натолкнула Львовича на мысль о «фибрилляции». Малышева, на удивление всем, подтвердила диагноз, поставленный актером. Затем Огурцов спел композицию группы «Сплин» с текстом об «остановившемся и замершем» сердце. Знаменитость не сумел расшифровать скрытое в хите заболевание, а эксперт передачи Герман Гандельман предположил, что речь идет об экстрасистолии.

Телеведущая во время звучания песен энергично пританцовывала, даря присутствующим хорошее настроение. Поклонники отметили отличную физическую форму 58-летней Малышевой.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:10

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