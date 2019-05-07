Kia назвала премьерную дату своего нового кроссовера – конкурента Hyundai Creta
Корейская компания-разработчик Kia назвала премьерную дату своего нового кроссовера SP Signature. Серийная версия конкурента Hyundai Creta, оснащенная двумя двигателями, будет представлена вниманию автолюбителей 20 июня этого года.
По данным индийских СМИ, товарный вариант компакт-кросса может поступить в продажу как Trailster. Новинка сможет похвастаться богатым опциональным оснащением, включая камеру кругового обзора, точку доступа Wi-Fi, беспроводную зарядку, цифровую панель приборов, «мультимедийку» с большим сенсором. Автогигант Kia презентовал модель, приближенную к серийному варианту месяц назад. Внешность модификации очень напоминала серийную отсутствием футуристической оптики и наличием «нормальных» традиционных дверных ручек.
Под капотом будущего конкурента Hyundai Creta окажутся два агрегата. Речь идет, скорее всего, о 1,5-литровом бензиновом и дизельном моторах, работа которых будет осуществляться с помощью привычных механической и автоматической трансмиссий. Эксперты не исключают появления на рынке и «оспортивленного» варианта с двигателем мощностью в 140 «лошадей».
Реализация SP Signature запланирована на второе полугодие 2019 года. Предположительная стоимость марки – 10-16 лакхов (около 940 000 рублей).
По данным индийских СМИ, товарный вариант компакт-кросса может поступить в продажу как Trailster. Новинка сможет похвастаться богатым опциональным оснащением, включая камеру кругового обзора, точку доступа Wi-Fi, беспроводную зарядку, цифровую панель приборов, «мультимедийку» с большим сенсором. Автогигант Kia презентовал модель, приближенную к серийному варианту месяц назад. Внешность модификации очень напоминала серийную отсутствием футуристической оптики и наличием «нормальных» традиционных дверных ручек.
Под капотом будущего конкурента Hyundai Creta окажутся два агрегата. Речь идет, скорее всего, о 1,5-литровом бензиновом и дизельном моторах, работа которых будет осуществляться с помощью привычных механической и автоматической трансмиссий. Эксперты не исключают появления на рынке и «оспортивленного» варианта с двигателем мощностью в 140 «лошадей».
Реализация SP Signature запланирована на второе полугодие 2019 года. Предположительная стоимость марки – 10-16 лакхов (около 940 000 рублей).
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:45