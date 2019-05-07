Леди Гага эпатировала общественность, раздевшись на красной дорожке «Met Gala-2019»
Знаменитая голливудская звезда Леди Гага вновь эпатировала общественность. На красной дорожке на балу Института костюма «Met Gala-2019» звезда сериала «Американская история ужасов» появилась сразу в нескольких роскошных нарядах, а затем разделась на глазах у всех до нижнего белья.
Изначально оскароносная актриса предстала перед гостями одного из самых важных модных мероприятий в гигантском розовом платье, напоминающем праздничный торт. Леди Гага впечатлила окружающих, сняв свой первый костюм и оказавшись в наряде с корсетом и черной юбкой. Знаменитость продолжила удивлять публику и через несколько минут осталась лишь в нижнем белье черного цвета, колготках в сеточку и сапогах, украшенных стразами.
В этом году Met Gala проходил под знамением «Кэмп: записки о моде». Тема была навеяна произведением писательницы Сьюзен Зонтаг под названием «Заметки о кэмпе». Речь идет об одном из видов эстетики, воспевающем неестественность, иронию, ностальгию, экстравагантность и гротеск. Именно поэтому председателями мероприятия оказались Леди Гага и Алессандро Микеле, являющийся креативным директором Gucci.
Изначально оскароносная актриса предстала перед гостями одного из самых важных модных мероприятий в гигантском розовом платье, напоминающем праздничный торт. Леди Гага впечатлила окружающих, сняв свой первый костюм и оказавшись в наряде с корсетом и черной юбкой. Знаменитость продолжила удивлять публику и через несколько минут осталась лишь в нижнем белье черного цвета, колготках в сеточку и сапогах, украшенных стразами.
В этом году Met Gala проходил под знамением «Кэмп: записки о моде». Тема была навеяна произведением писательницы Сьюзен Зонтаг под названием «Заметки о кэмпе». Речь идет об одном из видов эстетики, воспевающем неестественность, иронию, ностальгию, экстравагантность и гротеск. Именно поэтому председателями мероприятия оказались Леди Гага и Алессандро Микеле, являющийся креативным директором Gucci.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:32