АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Google представит новое оборудование на ежегодной конференции
EUR 73.11 USD 65.34
Курс валют на 07.05.2019

Леди Гага эпатировала общественность, раздевшись на красной дорожке «Met Gala-2019»

Знаменитая голливудская звезда Леди Гага вновь эпатировала общественность. На красной дорожке на балу Института костюма «Met Gala-2019» звезда сериала «Американская история ужасов» появилась сразу в нескольких роскошных нарядах, а затем разделась на глазах у всех до нижнего белья.

Леди Гага эпатировала общественность, раздевшись на красной дорожке «Met Gala-2019»

Изначально оскароносная актриса предстала перед гостями одного из самых важных модных мероприятий в гигантском розовом платье, напоминающем праздничный торт. Леди Гага впечатлила окружающих, сняв свой первый костюм и оказавшись в наряде с корсетом и черной юбкой. Знаменитость продолжила удивлять публику и через несколько минут осталась лишь в нижнем белье черного цвета, колготках в сеточку и сапогах, украшенных стразами.
Леди Гага эпатировала общественность, раздевшись на красной дорожке «Met Gala-2019»

В этом году Met Gala проходил под знамением «Кэмп: записки о моде». Тема была навеяна произведением писательницы Сьюзен Зонтаг под названием «Заметки о кэмпе». Речь идет об одном из видов эстетики, воспевающем неестественность, иронию, ностальгию, экстравагантность и гротеск. Именно поэтому председателями мероприятия оказались Леди Гага и Алессандро Микеле, являющийся креативным директором Gucci.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Леди Гага эпатировала общественность,
В Воронеже из водохранилища выловили
Наталья Подольская показала пляжное
Представлены новые смартфоны ZTE Axon
Появившаяся на «Met Gala-2019» без
«Бузовой нельзя, а Примадонне можно!»:
Болезнь черной Сигатоки прогрессирует
«Хочу со всеми проводить время»: Эмин
Ученые: Недостаток сна негативно
Дочь Любови Толкалиной Мария
Медики развенчали распространенные мифы
Ученые создали датчик для определения
Олег Газманов почтил память погибшего в
Автор последнего интервью с Ириной
Porsche тестирует неизвестный прототип
Microsoft Edge получит режим Internet
Сын актера Юрия Белова стал бездомным
Ученые назвали главную причину высокого
Госсекретарь США Майк Помпео
На спортивной фигуре Дженнифер Лопес
В Великобритании испытали первый в мире
Отец Меган Маркл Томас поделился
Skoda опубликовали тизер обновленного
Рита Дакота поделилась переживаниями о
«Главбух. История одной фирмы» от
Елена Малышева показала, как она
Гимнастка Яна Кудрявцева
Слон напал на женщину в Китае
Андрей Малахов встал на защиту дочери
Google представит новое оборудование на
Просмотреть все новости