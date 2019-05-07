В Воронеже из водохранилища выловили рюкзак с фрагментами человеческих ног





Как уточнили в региональном СУ СК РФ, неожиданная находка обнаружена в Левобережном районе Воронежа у Вогрэсовского моста. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изучили содержимое рюкзака. В нем находились фрагменты ног взрослого человека.Правоохранители отправили останки на генетическую и судмедэкспертизу. Проводятся мероприятия, нацеленные на установление личности жертвы, а также лица, имеющего отношение к рюкзаку, выловленному в водохранилище.