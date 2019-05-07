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В Воронеже из водохранилища выловили рюкзак с фрагментами человеческих ног

В Воронеже 6 мая около 23:00 местный житель, рыбачивший на водохранилище, выловил рюкзак с частями ног человека. Правоохранителями проводятся следственные мероприятия по проверке данного факта.
В Воронеже из водохранилища выловили рюкзак с фрагментами человеческих ног

Как уточнили в региональном СУ СК РФ, неожиданная находка обнаружена в Левобережном районе Воронежа у Вогрэсовского моста. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изучили содержимое рюкзака. В нем находились фрагменты ног взрослого человека.

Правоохранители отправили останки на генетическую и судмедэкспертизу. Проводятся мероприятия, нацеленные на установление личности жертвы, а также лица, имеющего отношение к рюкзаку, выловленному в водохранилище.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:22

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