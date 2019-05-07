Появившаяся на «Met Gala-2019» без Брэдли Купера Ирина Шейк блеснула смелым декольте
Ирина Шейк приняла участие в бале Института костюма «Met Gala», представ перед публикой в бархатном платье с откровенным декольте. Поклонники удивились, заметив, что модель появилась на фэшн-мероприятии без своего супруга Брэдли Купера.
В минувшем году звездная пара шествовала по красной дорожке «Met Gala» рука об руку. Шейк, как всегда, не изменила себе, выбрав наряд, привлекающий внимание. Знаменитость блистала в синем бархатном платье в пол от Burberry, выгодно подчеркивающем ее изящную фигуру. Особенно взгляды гостей мероприятия приковывало глубокое декольте. Смелый образ модели дополнили перчатки, огромная брошь и нюдовый макияж.
Поклонников удивило отсутствие рядом с Шейк ее возлюбленного. Купер получил приглашение на мероприятие, но по неизвестным причинам не смог сопровождать супругу. Общественность даже стала переживать за отношения звездной пары, ведь после выхода картины «Звезда родилась» многие приписывали мужу модели роман с его партнершей по фильму Леди Гагой.
В минувшем году звездная пара шествовала по красной дорожке «Met Gala» рука об руку. Шейк, как всегда, не изменила себе, выбрав наряд, привлекающий внимание. Знаменитость блистала в синем бархатном платье в пол от Burberry, выгодно подчеркивающем ее изящную фигуру. Особенно взгляды гостей мероприятия приковывало глубокое декольте. Смелый образ модели дополнили перчатки, огромная брошь и нюдовый макияж.
Поклонников удивило отсутствие рядом с Шейк ее возлюбленного. Купер получил приглашение на мероприятие, но по неизвестным причинам не смог сопровождать супругу. Общественность даже стала переживать за отношения звездной пары, ведь после выхода картины «Звезда родилась» многие приписывали мужу модели роман с его партнершей по фильму Леди Гагой.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:50