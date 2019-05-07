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Представлены новые смартфоны ZTE Axon 10 Pro и Axon 10 Pro 5G

Накануне компания ZTE официально представила новые смартфоны Axon 10 Pro и Axon 10 Pro 5G для китайского рынка. Новинки были анонсированы на пресс-конференции ZTE во время Mobile World Congress.

Представлены новые смартфоны ZTE Axon 10 Pro и Axon 10 Pro 5G

В рамках мероприятия MWC компания ZTE назвала практически все характеристики смартфонов. Сообщается, что Axon 10 Pro работает на процессоре Snapdragon 855, оперативная память гаджета 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ в зависимости от комплектации. Также новинка от ZTE является первым смартфоном на данном процессоре, который использует файловую систему F2FS. В сравнении с Fourth extended file system, F2FS предлагает более быструю скорость для чтения и записи в хранилище. Что касается внутренней памяти, здесь две опции на выбор — 128 ГБ или 256 ГБ. Стоимость Axon 10 Pro будет варьироваться от 475 до 620 долларов в зависимости от комплектации.

ZTE Axon 10 Pro с модемом 5G будет предлагаться в нескольких версиях: 6/128 ГБ и 12/256 ГБ памяти. Стоимость данной новинки пока не разглашается.



 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:02

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