АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Google представит новое оборудование на ежегодной конференции
EUR 73.11 USD 65.34
Курс валют на 07.05.2019

«Хочу со всеми проводить время»: Эмин Агаларов рассказал об отношении к своим детям

Эмин Агаларов очень любит своих детей и принимает активное участие в их воспитании. У 39-летнего артиста подрастают двое сыновей-близнецов Микаил и Али, а также две дочери Амина и Афина. Знаменитость хочет уделять им достаточно времени, поэтому часто ездит из Москвы в Баку.
«Хочу со всеми проводить время»: Эмин Агаларов рассказал об отношении к своим детям

Сыновья у Эмина Агаларова появились в его первом браке с Лейлой Алиевой, дочерью главы Азербайджана. Один из наследников звезды - большой поклонник творчества Элджея, поэтому отец часто летает с ним на концерты рэпера. Экс-супруга певца удочерила девочку Амину, но артист воспитывает ее как родного ребенка, а недавно купил ей караоке-приставку.

В конце минувшего года у Агаларова появилась еще одна наследница – нынешняя жена музыканта Алена Гаврилова родила ему малышку Афину. Как отмечает продюсер, девочка позаимствовала у матери спокойный характер. Артист обожает проводить время с дочерью, с удовольствием играет с ней, поет ей колыбельные.
«Хочу со всеми проводить время»: Эмин Агаларов рассказал об отношении к своим детям

К музыке знаменитость приучает и старших детей, летая к ним в Баку 3-4 раза в месяц. Исполнителю интересно наблюдать, как растут и развиваются его наследники. Агаларов мечтает, что сыновья и дочери пойдут по его стопам, когда вырастут.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольге Бузовой посоветовали покинуть
Леди Гага эпатировала общественность,
В Воронеже из водохранилища выловили
Наталья Подольская показала пляжное
Представлены новые смартфоны ZTE Axon
Появившаяся на «Met Gala-2019» без
«Бузовой нельзя, а Примадонне можно!»:
Болезнь черной Сигатоки прогрессирует
«Хочу со всеми проводить время»: Эмин
Ученые: Недостаток сна негативно
Дочь Любови Толкалиной Мария
Медики развенчали распространенные мифы
Ученые создали датчик для определения
Олег Газманов почтил память погибшего в
Автор последнего интервью с Ириной
Porsche тестирует неизвестный прототип
Microsoft Edge получит режим Internet
Сын актера Юрия Белова стал бездомным
Ученые назвали главную причину высокого
Госсекретарь США Майк Помпео
На спортивной фигуре Дженнифер Лопес
В Великобритании испытали первый в мире
Отец Меган Маркл Томас поделился
Skoda опубликовали тизер обновленного
Рита Дакота поделилась переживаниями о
«Главбух. История одной фирмы» от
Елена Малышева показала, как она
Гимнастка Яна Кудрявцева
Слон напал на женщину в Китае
Андрей Малахов встал на защиту дочери
Просмотреть все новости