«Хочу со всеми проводить время»: Эмин Агаларов рассказал об отношении к своим детям

Сыновья у Эмина Агаларова появились в его первом браке с Лейлой Алиевой, дочерью главы Азербайджана. Один из наследников звезды - большой поклонник творчества Элджея, поэтому отец часто летает с ним на концерты рэпера. Экс-супруга певца удочерила девочку Амину, но артист воспитывает ее как родного ребенка, а недавно купил ей караоке-приставку.В конце минувшего года у Агаларова появилась еще одна наследница – нынешняя жена музыканта Алена Гаврилова родила ему малышку Афину. Как отмечает продюсер, девочка позаимствовала у матери спокойный характер. Артист обожает проводить время с дочерью, с удовольствием играет с ней, поет ей колыбельные.К музыке знаменитость приучает и старших детей, летая к ним в Баку 3-4 раза в месяц. Исполнителю интересно наблюдать, как растут и развиваются его наследники. Агаларов мечтает, что сыновья и дочери пойдут по его стопам, когда вырастут.