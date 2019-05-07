«Хочу со всеми проводить время»: Эмин Агаларов рассказал об отношении к своим детям
Эмин Агаларов очень любит своих детей и принимает активное участие в их воспитании. У 39-летнего артиста подрастают двое сыновей-близнецов Микаил и Али, а также две дочери Амина и Афина. Знаменитость хочет уделять им достаточно времени, поэтому часто ездит из Москвы в Баку.
Сыновья у Эмина Агаларова появились в его первом браке с Лейлой Алиевой, дочерью главы Азербайджана. Один из наследников звезды - большой поклонник творчества Элджея, поэтому отец часто летает с ним на концерты рэпера. Экс-супруга певца удочерила девочку Амину, но артист воспитывает ее как родного ребенка, а недавно купил ей караоке-приставку.
В конце минувшего года у Агаларова появилась еще одна наследница – нынешняя жена музыканта Алена Гаврилова родила ему малышку Афину. Как отмечает продюсер, девочка позаимствовала у матери спокойный характер. Артист обожает проводить время с дочерью, с удовольствием играет с ней, поет ей колыбельные.
К музыке знаменитость приучает и старших детей, летая к ним в Баку 3-4 раза в месяц. Исполнителю интересно наблюдать, как растут и развиваются его наследники. Агаларов мечтает, что сыновья и дочери пойдут по его стопам, когда вырастут.
Сыновья у Эмина Агаларова появились в его первом браке с Лейлой Алиевой, дочерью главы Азербайджана. Один из наследников звезды - большой поклонник творчества Элджея, поэтому отец часто летает с ним на концерты рэпера. Экс-супруга певца удочерила девочку Амину, но артист воспитывает ее как родного ребенка, а недавно купил ей караоке-приставку.
В конце минувшего года у Агаларова появилась еще одна наследница – нынешняя жена музыканта Алена Гаврилова родила ему малышку Афину. Как отмечает продюсер, девочка позаимствовала у матери спокойный характер. Артист обожает проводить время с дочерью, с удовольствием играет с ней, поет ей колыбельные.
К музыке знаменитость приучает и старших детей, летая к ним в Баку 3-4 раза в месяц. Исполнителю интересно наблюдать, как растут и развиваются его наследники. Агаларов мечтает, что сыновья и дочери пойдут по его стопам, когда вырастут.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:30