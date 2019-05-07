Дочь Любови Толкалиной Мария Кончаловская завела первые серьезные отношения

Мария Кончаловская часто делает различные публикации в социальных сетях. При этом дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского предпочитала не рассказывать о своей личной жизни. Но недавно девушка начала публиковать в Instagram фотографии с молодым человеком по имени Никита. По снимкам видно, что влюбленные счастливы вместе и весело проводят время. Но подписчики начали критиковать публикации девушки, и она удалила практически все снимки с молодым человеком.В одном из своих постов дочь знаменитых родителей написала, что ей очень неприятно и даже больно, когда поклонники нелестно высказываются о ее публикациях с возлюбленным. Мария Кончаловская сообщила, что просто хотела поделиться счастьем со своими фанатами.