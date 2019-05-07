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Дочь Любови Толкалиной Мария Кончаловская завела первые серьезные отношения

Дочка Любови Толкалиной и Егора Кончаловского завела первые серьезные отношения с молодым человеком по имени Никита. Ранее 17-летняя Мария Кончаловская публиковала в Instagram совместные с возлюбленным фотографии.

Дочь Любови Толкалиной Мария Кончаловская завела первые серьезные отношения

Мария Кончаловская часто делает различные публикации в социальных сетях. При этом дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского предпочитала не рассказывать о своей личной жизни. Но недавно девушка начала публиковать в Instagram фотографии с молодым человеком по имени Никита. По снимкам видно, что влюбленные счастливы вместе и весело проводят время. Но подписчики начали критиковать публикации девушки, и она удалила практически все снимки с молодым человеком.

Дочь Любови Толкалиной Мария Кончаловская завела первые серьезные отношения

В одном из своих постов дочь знаменитых родителей написала, что ей очень неприятно и даже больно, когда поклонники нелестно высказываются о ее публикациях с возлюбленным. Мария Кончаловская сообщила, что просто хотела поделиться счастьем со своими фанатами.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:10

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