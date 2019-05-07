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Медики развенчали распространенные мифы о косметике

Люди часто пользуются косметикой, стараясь быстрее улучшить состояние кожи на лице, шее и области декольте. Медики развенчали распространенные мифы о пользе данного продукта.

Медики развенчали распространенные мифы о косметике

Специалисты рассказали, что людям не стоит думать о том, что только дорогостоящая косметика может дать необходимый эффект. Эксперты сообщают, что есть много аналогов, которые приведут кожу в порядок. Также не нужно употреблять большое количество воды, если кожа на лице сухая, поскольку это может указывать на хронические заболевания. Специалисты отметили, что различные маски и бальзамы не восстанавливают поврежденные волосы, а просто улучшают их внешний вид. Средства от целлюлита будут эффективны только в комплексе с правильным питанием, массажем и физическими нагрузками.

Также медики советуют не увлекаться натуральной косметикой. Они напоминают, что крем не может постоянно улучшать внешний вид эпидермиса. Здоровая кожа во многом зависит от образа жизни человека, а улучшить ее состояние поможет комплекс ингредиентов и веществ в различных косметических средствах.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:01

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