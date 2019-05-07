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Microsoft Edge получит режим Internet Explorer

Компания Microsoft опубликовала информацию о новом обновлении для браузера Edge. В новом патче браузер получит режим Internet Explorer.
Microsoft Edge получит режим Internet Explorer

Самым важным нововведением станет функция Collections, которая способна систематизировать большое количество открытых вкладок. Юзеры смогут собирать необходимый контент в столбик, а затем делиться им с другими пользователями.

Также обновлены функции конфиденциальности. Теперь пользователи смогут сами выбирать один из трех режимов безопасности: неограниченный, сбалансированный и строгий. Корпоративным клиентам разработали новый режим Internet Explorer mode, который даст возможность открывать классический браузер компании прямо в Edge. Все нововведения сделаны для более комфортной работы с интернет-ресурсами, а также для увеличения безопасности персональных данных пользователей.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:30

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