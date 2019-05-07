Microsoft Edge получит режим Internet Explorer





Самым важным нововведением станет функция Collections, которая способна систематизировать большое количество открытых вкладок. Юзеры смогут собирать необходимый контент в столбик, а затем делиться им с другими пользователями.Также обновлены функции конфиденциальности. Теперь пользователи смогут сами выбирать один из трех режимов безопасности: неограниченный, сбалансированный и строгий. Корпоративным клиентам разработали новый режим Internet Explorer mode, который даст возможность открывать классический браузер компании прямо в Edge. Все нововведения сделаны для более комфортной работы с интернет-ресурсами, а также для увеличения безопасности персональных данных пользователей.