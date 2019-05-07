Сын актера Юрия Белова стал бездомным





Юрий Белов стал известен благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Королева бензоколонки» и «Весна на Заречной улице». В возрасте 31-го года артист женился на Светлане Швайко, и в браке у них родился сын Святослав. Пока дела актера шли хорошо, в семье был достаток, а когда из-за отсутствия спроса Юрий Белов впал в депрессию, то сын стал вести разгульный образ жизни и обрел вредные привычки.Мать всячески пыталась вразумить сына и даже устроила его на работу в Мосфильм, но он продержался там недолго. Из-за пристрастия к наркотическим веществам Святослав вовремя не вступил в наследство и остался ни с чем.Святослав Белов рассказал, что у него есть жена и сын, но он не проживает вместе с семьей. Близкие не захотели терпеть беспробудное пьянство мужчины и выгнали его. Герой программы надеется, что он сможет добиться прощения своей жены Вероники и видеться с сыном.