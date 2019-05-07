На спортивной фигуре Дженнифер Лопес расходятся платья

Участие в драме «Дельцы» для голливудской звезды стало своеобразным вызовом. Лопес, привыкшая ко всем своим начинаниям относиться ответственно, усиленно готовилась к роли - оттачивала мастерство танцев на шесте и много времени проводила в спортзале. В тренировках знаменитости помогал ее возлюбленный Алекс Родригез. Актриса добилась стального пресса, но набрала внушительную мышечную массу.Костюмеры, работающие над образами героев картины, оказались не готовы к такому исходу. Теперь заготовленные для Лопес костюмы, к радости папарацци, буквально расходятся на спортивной фигуре звезды. Фоторепортеры представляют публике снимки, где видно, как некоторые части тела актрисы выскальзывают из тесно облегающих его нарядов.