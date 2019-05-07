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На спортивной фигуре Дженнифер Лопес расходятся платья

Дженнифер Лопес тщательно готовилась к роли в новой картине, где она представляет экс-танцовщицу стриптиз-клуба. 49-летняя актриса так усердно занималась в тренажерном зале, что теперь на ее атлетической фигуре расходятся платья.
На спортивной фигуре Дженнифер Лопес расходятся платья

Участие в драме «Дельцы» для голливудской звезды стало своеобразным вызовом. Лопес, привыкшая ко всем своим начинаниям относиться ответственно, усиленно готовилась к роли - оттачивала мастерство танцев на шесте и много времени проводила в спортзале. В тренировках знаменитости помогал ее возлюбленный Алекс Родригез. Актриса добилась стального пресса, но набрала внушительную мышечную массу.
На спортивной фигуре Дженнифер Лопес расходятся платья

Костюмеры, работающие над образами героев картины, оказались не готовы к такому исходу. Теперь заготовленные для Лопес костюмы, к радости папарацци, буквально расходятся на спортивной фигуре звезды. Фоторепортеры представляют публике снимки, где видно, как некоторые части тела актрисы выскальзывают из тесно облегающих его нарядов.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:57

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