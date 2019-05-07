Отец Меган Маркл Томас поделился эмоциями от рождения у дочери первенца
Томас Маркл, отец герцогини Сассекской, выразил радость по случаю рождения у его дочери первенца. 74-летний родитель супруги принца Гарри гордится, что его младший внук принадлежит к королевскому семейству Великобритании.
Отец герцогини Сассекской в последнее время воздерживался от комментариев. Как пишут зарубежные таблоиды, Томас Маркл ожидал новостей о пополнении в королевском семействе в родном Росарито (Мексика). Известие о появлении на свет шестого внука очень обрадовало голливудского телевизионного экс-директора по свету. Он счастлив, что его дочь и ее ребенок чувствуют себя хорошо.
Родитель Меган Маркл поздравил дочь и ее супруга с рождением сына и отметил, как гордится принадлежностью внука к королевскому роду. Мужчина пожелал герцогу и герцогине Сассекским здоровья, а также божьего благословения их первенцу. Отец супруги принца Гарри выразил надежду, что ребенок с честью послужит британской короне и народу.
Отец герцогини Сассекской в последнее время воздерживался от комментариев. Как пишут зарубежные таблоиды, Томас Маркл ожидал новостей о пополнении в королевском семействе в родном Росарито (Мексика). Известие о появлении на свет шестого внука очень обрадовало голливудского телевизионного экс-директора по свету. Он счастлив, что его дочь и ее ребенок чувствуют себя хорошо.
Родитель Меган Маркл поздравил дочь и ее супруга с рождением сына и отметил, как гордится принадлежностью внука к королевскому роду. Мужчина пожелал герцогу и герцогине Сассекским здоровья, а также божьего благословения их первенцу. Отец супруги принца Гарри выразил надежду, что ребенок с честью послужит британской короне и народу.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:44