Отец Меган Маркл Томас поделился эмоциями от рождения у дочери первенца





Отец герцогини Сассекской в последнее время воздерживался от комментариев. Как пишут зарубежные таблоиды, Томас Маркл ожидал новостей о пополнении в королевском семействе в родном Росарито (Мексика). Известие о появлении на свет шестого внука очень обрадовало голливудского телевизионного экс-директора по свету. Он счастлив, что его дочь и ее ребенок чувствуют себя хорошо.Родитель Меган Маркл поздравил дочь и ее супруга с рождением сына и отметил, как гордится принадлежностью внука к королевскому роду. Мужчина пожелал герцогу и герцогине Сассекским здоровья, а также божьего благословения их первенцу. Отец супруги принца Гарри выразил надежду, что ребенок с честью послужит британской короне и народу.