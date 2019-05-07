Рита Дакота поделилась переживаниями о катастрофе в «Шереметьево» и о состоянии здоровья своего директора

Под влиянием сразу нескольких печальных событий Рита Дакота написала пост на своей странице в Instagram. Она отметила, что эмоции настолько захлестнули ее, что сразу она написала совсем другое сообщение под фото, но потом осмыслила происходящее и переписала его. Как рассказала певица, главный посыл ее публикации заключается в любви, сострадании и человечности.Она пишет о том, что все реакции нельзя оценивать однозначно, что в сложных ситуациях люди могут вести себя совсем не так, как принято. Это не означает, что они не переживают в глубине души.Артистка очень тяжело восприняла происшествие в аэропорту «Шереметьево». Она призывает людей учиться эмпатии, принятию и прощению. Также певица рекомендует обратить внимание на свое поведение, а не обвинять окружающих и различные структуры в произошедшем.Рита Дакота поделилась также историей из личной жизни, произошедшей совсем недавно с ее директором, с которой они состоят в близких дружеских отношениях. Девушки поужинали в ресторане, а через несколько часов состояние здоровья подруги певицы резко ухудшилось, и ей пришлось перенести четыре операции. Звезда заметила, что стоит внимательнее относиться к окружающим, ведь не известно, какой момент может стать последним.