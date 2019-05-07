Слон напал на женщину в Китае





Семья решила отдохнуть в парке Wild Elephant Valley. Однако по дороге они остановились, чтобы сходить в туалет. В этот момент из леса вышел слон, который напал на женщину и начал топтать её ногами. Отцу семейства удалось схватить потерпевшую и отнести её в машину. После чего семья сразу направилась в больницу.В медзаведении у женщины обнаружили перелом рёбер и множество ушибов. Сейчас состояние потерпевшей стабильное, и угрозы для её жизни нет. Эксперты утверждают, что такое поведение животных связано с тем, что в регионе давно не было дождей, из-за чего слоны голодают и вынуждены путешествовать в поисках пищи. Также такое состояние окружающей среды привело к повышенной агрессивности животных. На территории заповедника находится 120 слонов, за которыми исследователи ведут наблюдение.