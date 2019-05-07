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«Аксюта и бандочка должны ответить»: Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев продолжает «травлю» семьи певицы Алсу

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев продолжает «травлю» семьи известной российской исполнительницы Алсу. По мнению телезнаменитости, другие участники музыкального шоу «Голос. Дети» были изначально поставлены в очередную проигрышную ситуацию.

«Аксюта и бандочка должны ответить»: Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев продолжает «травлю» семьи певицы Алсу

На днях Рустам опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором опять затронул тему победы наследницы певицы Алсу и миллионера Яна Абрамова. По словам Солнцева, он по-прежнему убежден в том, что Микеллу незаслуженно объявили победительницей.

«Аксюта и бандочка должны ответить!» - написал звезда «Дома-2» в личном микроблоге.

Солнцеву известно, что на сегодняшний день организаторы телепроекта проводят расследования, как на самом деле проходило голосование, ведь многих телезрителей не удовлетворил финал. Дело в том, что поклонники шоу «Голос. Дети» убеждены в том, что подсчет голосов проходил нечестно, о чем они ежедневно пишут в Сети.

«Аксюта и бандочка должны ответить»: Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев продолжает «травлю» семьи певицы Алсу

По мнению шоумена, певица Алсу и ее богатый супруг не только подключили медиаресурсы, но и попросили поддержки у своих звездных друзей, которые и помогли Микелле выиграть проект.

Как бы то ни было, но на данный момент подтверждений этим предположениям все еще нет. Фанаты Алсу принялись заявлять, что коллеги артистки по собственному желанию решили поддержать ее наследницу, и никто не просил их голосовать за юную певицу.

К слову, Солнцев заявляет, что не закроет эту тему, пока не получит подтверждений.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:47

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