Гимнастка Яна Кудрявцева продемонстрировала стройную фигуру после родов

Несколько месяцев назад Яна Кудрявцева родила своего первенца. На данный момент она с супругом Дмитрием Кугрышевым отдыхает на Бали. При этом гимнастка не забывает про своих преданных поклонников и регулярно публикует в социальных сетях фото. Недавно спортсменка показала фанатам в Instagram снимок в купальнике. На нем знаменитость запечатлена около бассейна, нежась на солнце. Комментировать свою публикацию Яна Кудрявцева не стала, а лишь поставила несколько смайлов.Подписчики весьма бурно отреагировали на новый пост гимнастки. Многие пришли в восторг от того, как стройно выглядит фигура спортсменки. Другие попросили ее поделиться секретом, как привести тело в порядок спустя всего несколько месяцев после родов. Были и те, кто выразил свое недовольство тем, что Яна Кудрявцева отправилась отдыхать без ребенка. Пост знаменитости набрал более 26 000 лайков.