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Гимнастка Яна Кудрявцева продемонстрировала стройную фигуру после родов

В своем Instagram гимнастка Яна Кудрявцева продемонстрировала стройную фигуру всего через несколько месяцев после родов. Подписчики спортсменки высоко оценили ее новый пост.

Гимнастка Яна Кудрявцева продемонстрировала стройную фигуру после родов

Несколько месяцев назад Яна Кудрявцева родила своего первенца. На данный момент она с супругом Дмитрием Кугрышевым отдыхает на Бали. При этом гимнастка не забывает про своих преданных поклонников и регулярно публикует в социальных сетях фото. Недавно спортсменка показала фанатам в Instagram снимок в купальнике. На нем знаменитость запечатлена около бассейна, нежась на солнце. Комментировать свою публикацию Яна Кудрявцева не стала, а лишь поставила несколько смайлов.

Гимнастка Яна Кудрявцева продемонстрировала стройную фигуру после родов

Подписчики весьма бурно отреагировали на новый пост гимнастки. Многие пришли в восторг от того, как стройно выглядит фигура спортсменки. Другие попросили ее поделиться секретом, как привести тело в порядок спустя всего несколько месяцев после родов. Были и те, кто выразил свое недовольство тем, что Яна Кудрявцева отправилась отдыхать без ребенка. Пост знаменитости набрал более 26 000 лайков.



 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:14

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