Google представит новое оборудование на ежегодной конференции





Эксперты предполагают, что топ-менеджер Google коснется вопроса обновления конфиденциальности, так как технологическая отрасль продолжает страдать от проблем с обменом данными и защиты информации. Согласно слухам, на ежегодном мероприятии корпорация, кроме нового оборудования, может представить смартфон среднего класса Pixel как бюджетную версию флагмана, оцененного на рынке в $800.На конференции Маунтин-Вью ожидается присутствие свыше 7000 разработчиков, занимающихся созданием приложений и сервисов на основе технологий Google. Мероприятие может стать платформой для анонса новых потребительских товаров.