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Google представит новое оборудование на ежегодной конференции
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Google представит новое оборудование на ежегодной конференции

На ежегодной конференции для разработчиков ПО ожидается демонстрация обновлений аппаратных линий и искусственного интеллекта Google. Новое оборудование может представить во время своего выступления гендиректор компании Сундар Пичаи.
Google представит новое оборудование на ежегодной конференции

Эксперты предполагают, что топ-менеджер Google коснется вопроса обновления конфиденциальности, так как технологическая отрасль продолжает страдать от проблем с обменом данными и защиты информации. Согласно слухам, на ежегодном мероприятии корпорация, кроме нового оборудования, может представить смартфон среднего класса Pixel как бюджетную версию флагмана, оцененного на рынке в $800.

На конференции Маунтин-Вью ожидается присутствие свыше 7000 разработчиков, занимающихся созданием приложений и сервисов на основе технологий Google. Мероприятие может стать платформой для анонса новых потребительских товаров.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:53

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